Apps
Lunes, 2 marzo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
2 de marzo de 2026
REVISTA QUé

Jorge Macri inaugura las sesiones en la Legislatura porteña

El jefe de Gobierno abrirá el 29º período ordinario con un discurso centrado en seguridad, economía y obras como la línea F de subte.

Jorge Macri inaugura las sesiones en la Legislatura porteña
Compartir

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, inaugurará hoy el 29º período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con un discurso ante el Cuerpo Parlamentario que comenzará a las 9.30. El acto marcará el inicio formal de la agenda legislativa de este año en el distrito.

Macri estará acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio —quien preside la Legislatura—, y por el vicepresidente primero del cuerpo, Matías López. La ceremonia se realizará en el recinto legislativo y concentrará la atención política local, en un contexto atravesado por debates sobre seguridad, gestión económica y obras públicas.

Se espera que el mandatario porteño detalle los principales ejes de su administración para 2026, con foco en políticas de seguridad, iniciativas económicas, educación y salud. También podría anunciar avances en infraestructura, entre ellos la licitación de la línea F de subte, uno de los proyectos más relevantes en materia de transporte.

Si bien la Constitución de la Ciudad establece que las sesiones ordinarias comienzan tradicionalmente el 1º de marzo, este año se resolvió trasladar el acto formal al primer lunes hábil, en sintonía con el esquema adoptado en la provincia de Buenos Aires.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ESCENARIO CALIENTE

En un Senado inclinado en su contra, Kicillof da inicio a la apertura de sesiones

El gobernador bonaerense iniciará el período 154 de sesiones ordinarias en una Legislatura atravesada por la disputa con el kirchnerismo. Tras perder la pulseada por las autoridades del Senado, enfrentará una Asamblea marcada por la desconfianza interna, un paro de estatales y fuertes interrogantes sobre el rumbo político del oficialismo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Víctimas del “efecto FATE”: las pymes bonaerenses que caen en la volteada

Repercusiones del discurso del presidente: apoyos, rechazos y una fuerte crítica bonaerense

Verano 2026: viajaron 30,7 millones de turistas y gastaron casi 11 billones de pesos

Una por una, las medidas que anunció Milei en la Asamblea Legislativa

Ley de Glaciares: hipotecando el futuro sin bases científicas

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET