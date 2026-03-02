2 de marzo de 2026
REVISTA QUé
Jorge Macri inaugura las sesiones en la Legislatura porteña
El jefe de Gobierno abrirá el 29º período ordinario con un discurso centrado en seguridad, economía y obras como la línea F de subte.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, inaugurará hoy el 29º período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con un discurso ante el Cuerpo Parlamentario que comenzará a las 9.30. El acto marcará el inicio formal de la agenda legislativa de este año en el distrito.
Macri estará acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio —quien preside la Legislatura—, y por el vicepresidente primero del cuerpo, Matías López. La ceremonia se realizará en el recinto legislativo y concentrará la atención política local, en un contexto atravesado por debates sobre seguridad, gestión económica y obras públicas.
Se espera que el mandatario porteño detalle los principales ejes de su administración para 2026, con foco en políticas de seguridad, iniciativas económicas, educación y salud. También podría anunciar avances en infraestructura, entre ellos la licitación de la línea F de subte, uno de los proyectos más relevantes en materia de transporte.
Si bien la Constitución de la Ciudad establece que las sesiones ordinarias comienzan tradicionalmente el 1º de marzo, este año se resolvió trasladar el acto formal al primer lunes hábil, en sintonía con el esquema adoptado en la provincia de Buenos Aires.