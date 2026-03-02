2 de marzo de 2026
IOMA bajo presión: pedidos de informes y cortes reavivan la crisis
La oposición exige explicaciones por la demora en aplicar el nomenclador para discapacidad, mientras en Tandil suspenden prestaciones por falta de pago y Rovello redobla las críticas a la gestión.
La crisis del IOMA volvió al centro de la escena bonaerense con dos frentes simultáneos: pedidos de informes en la Legislatura y un nuevo corte de prestaciones en Tandil. Mientras el oficialismo provincial sostiene su política sanitaria como bandera de gestión, la oposición denuncia demoras, falta de transparencia y deudas que impactan directamente en los afiliados. En el arranque del período 2026, la obra social que cubre a más de 2,5 millones de personas aparece otra vez bajo cuestionamiento.
En la Cámara de Diputados, el libertario Pablo Morillo presentó uno de los primeros pedidos de informes del año para exigir explicaciones sobre la no implementación del Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. El esquema había sido anunciado por IOMA en octubre de 2025, con fecha de entrada en vigencia el 1° de enero de 2026. Sin embargo, según la oposición, el sistema aún no fue puesto en marcha. El nomenclador —vigente a nivel nacional desde los años noventa— fija códigos y valores de referencia para centros de día, hogares, transporte y educación especial, y es clave para ordenar contrataciones y facturación.
El pedido legislativo no sólo reclama precisiones sobre los plazos incumplidos, sino también detalles sobre las acciones adoptadas desde el anuncio oficial y una evaluación del impacto que la demora genera en la cobertura. En los fundamentos, el bloque libertario advierte por facturas adeudadas a prestadores y alerta que la falta de previsibilidad compromete la sostenibilidad del sistema. La ofensiva parlamentaria anticipa un año de mayor presión opositora sobre la conducción de Homero Giles y, por extensión, sobre la gestión sanitaria del gobernador Axel Kicillof.
En paralelo, la crisis se expresa en el territorio. En Tandil, la Agremiación Médica suspendió nuevamente la atención a afiliados de IOMA por falta de pago de la gestora local ACEAPP, que no abona honorarios desde mediados de agosto. El conflicto, que ya registra antecedentes similares, deja a cientos de afiliados sin cobertura habitual, obligados a pagar consultas particulares o postergar tratamientos. Desde la entidad médica denuncian ausencia de respuestas y falta de control sobre la intermediaria que administra fondos públicos.
Las críticas también se amplifican desde la propia Legislatura. El diputado Fernando Rovello acusa al Ejecutivo de carecer de “voluntad política” para resolver los problemas estructurales del instituto, sostiene que “pagan poco y tarde” y cuestiona la falta de transparencia en los números. Además, insiste con interpelar al presidente de IOMA y reclama una reforma de fondo que redefina al organismo como financiador y no como prestador. Entre pedidos de informes que no se contestan, cortes de servicios y denuncias cruzadas, IOMA inicia el año en un escenario de tensión política y sanitaria que expone fisuras en uno de los sistemas más sensibles de la provincia.