IOMA bajo presión: pedidos de informes y cortes reavivan la crisis

La oposición exige explicaciones por la demora en aplicar el nomenclador para discapacidad, mientras en Tandil suspenden prestaciones por falta de pago y Rovello redobla las críticas a la gestión.

