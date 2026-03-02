2 de marzo de 2026
CONFLICTO SALARIAL
Paro total y movilización: estatales, docentes y judiciales tensan a la Provincia
ATE convoca a un paro con movilización al puente Pueyrredón en rechazo a la pérdida salarial y al ajuste nacional. Se suman docentes y judiciales en una jornada que coincidirá con la apertura de sesiones de Axel Kicillof y que expone la creciente tensión entre la Provincia y la Casa Rosada.
El conflicto salarial en la provincia de Buenos Aires sumará un nuevo capítulo el lunes 2 de marzo, cuando ATE bonaerense concrete un paro con movilización al puente Pueyrredón desde las 9 de la mañana. La medida fue resuelta en el Consejo Directivo Provincial del gremio frente a la pérdida del poder adquisitivo de los estatales y en rechazo al ajuste aplicado por el presidente Javier Milei, al que responsabilizan por la depreciación salarial.
Desde ATE sostienen que el impacto de los tarifazos y la quita de fondos nacionales a la Provincia profundizó la crisis. Señalan que, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 593%, mientras que el nivel general de precios trepó 200%. Además, denuncian la retención de 22 billones de pesos que, afirman, la Nación debe girar a territorio bonaerense.
El gremio reclama la urgente continuidad de la negociación salarial para evitar que 2026 comience con una nueva caída del ingreso real. Exigen un acuerdo que permita recuperar lo perdido durante los últimos meses de 2025 y un aumento de emergencia para los sectores más postergados, como los auxiliares de la educación.
El pliego de demandas incluye recategorizaciones masivas, pase a planta permanente de trabajadores temporarios ingresados hasta diciembre de 2025, continuidad del proceso de regularización de becas y la convocatoria a mesas técnicas para avanzar en el Convenio Colectivo de Trabajo. También piden la derogación de la resolución 293 en el área educativa y la apertura de instancias específicas en Niñez, Patronato, Acceso a la Justicia, Derechos Humanos, Lotería, Mujeres y Opisu, entre otras.
ATE, además, insiste en la restitución de los fondos retenidos por el Ejecutivo nacional y plantea la necesidad de discutir herramientas fiscales que incrementen la recaudación provincial, como mayores cargas sobre grandes patrimonios e inmuebles ociosos.
La tensión no se limita a la administración central. El mismo 2 de marzo habrá paro docente convocado por la FEB, que rechazó la oferta salarial del gobierno provincial, y una medida de fuerza de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que paralizará la actividad en los 20 departamentos judiciales sin presencialidad ni teletrabajo.
En el caso de los judiciales, el gremio reclama una propuesta salarial superadora que equipare los haberes a la inflación de 2026 y compense la pérdida de 2025. También exige subcategorías para cargos de menor antigüedad, mejoras para jubilados y pensionados, la Ley de Paritarias del sector y la defensa del IPS y del IOMA.
A nivel nacional, el conflicto también impacta en el sistema universitario. Los gremios nucleados en CONADU anunciaron un paro de una semana para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por Milei por considerar que altera el equilibrio fiscal. La normativa prevé actualización salarial retroactiva y mayores fondos para funcionamiento.
La negativa del Gobierno nacional a aplicar la ley, pese a un fallo judicial que ordena el envío de fondos, abre un frente adicional de conflicto y pone en duda el inicio normal de clases en el nivel superior.
El 2 de marzo será, así, una jornada de alta conflictividad para el gobernador Axel Kicillof. Mientras por la tarde encabezará la Asamblea Legislativa para inaugurar el período ordinario, en las calles confluirán estatales, docentes y judiciales en un escenario que combina reclamos salariales, tensión política y un fuerte cruce entre la Provincia y la Nación.