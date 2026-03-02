Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de marzo de 2026 CONFLICTO SALARIAL

Paro total y movilización: estatales, docentes y judiciales tensan a la Provincia

ATE convoca a un paro con movilización al puente Pueyrredón en rechazo a la pérdida salarial y al ajuste nacional. Se suman docentes y judiciales en una jornada que coincidirá con la apertura de sesiones de Axel Kicillof y que expone la creciente tensión entre la Provincia y la Casa Rosada.

