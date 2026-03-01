1 de marzo de 2026
LA TECLA PATAGONIA
Con foco en la producción y una fuerte impronta localista, los patagónicos abrieron sesiones
Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck y de Santa Cruz, Claudio Vidal dejaron inaugurado el periodo de sesiones de este año. Los ejes de los discursos
En un día marcado por la apertura simultánea de los períodos ordinarios de sesiones legislativas en tres provincias clave de la Patagonia, los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz) coincidieron en ratificar modelos productivos propios, potenciar el sector energético como motor de desarrollo y generar empleo genuino, al tiempo que reclamaron mayor autonomía frente a la Nación y defendieron la integración regional.
En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa abrió el 55° período de sesiones ordinarias con un detallado repaso de gestión y una hoja de ruta ambiciosa para 2026. Destacó la eliminación de privilegios en la función pública y el desmantelamiento de una “red criminal” que perjudicaba a los neuquinos, así como la reactivación de la mina de Andacollo , paralizada durante seis años, mediante una licitación internacional transparente.
Para el futuro inmediato, anunció el envío de un proyecto para crear la Agencia de Recaudación de Neuquén (ARNeu), que unificará Rentas y Catastro con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes y aliviar la presión impositiva.
Además, presentó un plan quinquenal para ordenar las inversiones hidrocarburíferas y avanzar en dos proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) que posicionarán a la provincia como polo exportador. Figueroa agradeció al ministro de Economía nacional, Luis Caputo, por los ajustes al RIGI y proyectó duplicar la producción petrolera hacia 2029, con el 70 % destinado a exportaciones.
“El crecimiento neuquino es clave para el futuro del país”, subrayó, rechazando visiones centralistas sobre el desarrollo energético.
En Río Negro, Alberto Weretilneck encabezó también el 55° período de sesiones y centró su discurso en la transformación estructural impulsada por la energía. Anunció el desarrollo de una industria petroquímica propia como “despegue definitivo” provincial y nacional, y confirmó la construcción del parque eólico más grande de la Patagonia en Cerro Policía, con 300 megavatios de potencia.
“Estamos generando miles de puestos de trabajo permanentes vinculados a mercados globales”, afirmó. Además, lanzó el programa “Río Negro Bilingüe”, que capacitará gratuitamente a 10 mil mujeres en inglés para mejorar su inserción laboral. Weretilneck resaltó la “alianza político-económica y productiva más fuerte de la historia” con Neuquén y reclamó al Gobierno nacional soluciones urgentes para el mal estado de las rutas nacionales, que perjudican la logística del principal complejo exportador de gas y petróleo del país.
Por su parte, en Santa Cruz, Claudio Vidal inauguró el 53° período ordinario de sesiones en un gimnasio municipal, sin la presencia del vicegobernador Fabián Leguizamón. Ante legisladores, ministros, intendentes y vecinos, ratificó el viraje hacia una “Santa Cruz productiva” que deja atrás la dependencia del empleo público y los recursos nacionales. “Donde hubo corrupción, hoy hay producción”, enfatizó.
Destacó el récord de exportaciones mineras por 2.300 millones de dólares en 2025 (82 % oro y plata), la negociación de un nuevo esquema de regalías y el impulso a la exploración en Palermo Aike. También informó que se ejecutaron obras públicas con recursos propios, se afrontaron salarios sin transferencias nacionales y se destinaron más de 7.000 millones de pesos a reparaciones escolares (508 establecimientos).
Vidal cruzó nuevamente a la Justicia, calificándola como “la última trinchera política de la corrupción”, y defendió la caja jubilatoria provincial con el 82 % móvil.
Los tres mandatarios coincidieron en posicionar a la Patagonia como protagonista del desarrollo nacional a través de la energía (hidrocarburos, renovables y minería), la generación de empleo y la articulación interprovincial. Mientras Figueroa y Weretilneck fortalecen su alianza estratégica, Vidal insiste en la independencia financiera y el combate a prácticas del pasado. Con estos discursos, los gobernadores patagónicos marcan una agenda común para 2026: más producción, más inversión y menos dependencia de la Nación.