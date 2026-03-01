Apps
Domingo, 1 marzo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
1 de marzo de 2026
RELEVAMIENTO

Verano 2026: viajaron 30,7 millones de turistas y gastaron casi 11 billones de pesos

Un nuevo informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) analizó las tendencias de consumo durante el verano 2026. Los datos.

Verano 2026: viajaron 30,7 millones de turistas y gastaron casi 11 billones de pesos
Compartir

El verano 2026 dejó un saldo alentador para el turismo en el país: viajaron más personas que el año pasado y el movimiento económico también creció, en una temporada que fue de menor a mayor y que encontró en los eventos, festivales y fines de semana largos sus principales impulsores.
 

A lo largo de enero y febrero se sostuvo un flujo constante de visitantes, favorecido por promociones y facilidades de pago, aunque con un turista más cuidadoso a la hora de gastar. Si bien el desembolso diario fue mayor en términos nominales, el consumo se concentró en experiencias puntuales —salidas gastronómicas, excursiones o espectáculos— y se recortaron gastos secundarios.

La cantidad de personas que viajaron en toda la temporada creció 9,5% frente a la temporada 2025, mientras que el gasto total real aumentó 4,5%, impulsado específicamente por la mayor cantidad de personas que pernoctaron al menos una noche fuera de su ciudad. 

En cambio, el gasto diario por turista alcanzó los $97.101, resultando nominalmente mayor al año pasado (+28,2%), pero 3,3% menor cuando se quita el impacto de la inflación (a precios reales).

Entre los problemas del sector, este año aparecieron la rentabilidad ajustada, la competencia informal y la dependencia del clima y la agenda, factores que propiciaron una temporada más volátil y que obligó a prestadores a flexibilidad sus planificaciones.
 

En la Provincia de Buenos Aires, la Costa Atlántica volvió a ser el principal imán turístico. Localidades como Mar del Plata y Pinamar mostraron un repunte hacia la segunda mitad del verano, con picos de ocupación durante el fin de semana de Carnaval, aunque con visitantes que midieron más cada gasto.
 

El movimiento también se sintió en destinos de cercanía del interior bonaerense, donde escapadas breves ganaron protagonismo. Ciudades como Tandil o Tigre sostuvieron un flujo constante de visitantes, confirmando que, ante un contexto económico más exigente, muchos eligieron viajar igual, pero por menos días y con planes más acotados.

 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

EN ROJO

Coparticipación nacional: en febrero cayeron las transferencias a la Provincia

Los recursos de Nación a las jurisdicciones nuevamente bajaron y en el segundo mes del 2026 las cuentas no cierran. Un informe dio a conocer las cifras que preocupan a los gobernadores.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Interna radical en PBA: piden adelantar la elección y llamar a plenario en marzo

PJ bonaerense: la pelea entre Massa y Zamora en Tigre se dirime en la Justicia

Las rutas nacionales que quiere privatizar Milei y pasan por territorio bonaerense

El PRO bonaerense renovó autoridades con la continuidad de Ritondo en la presidencia

La oscuridad que acecha la pensión de Wanda: el misterioso golpe de Icardi

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET