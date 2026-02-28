Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de febrero de 2026 PLENARIO

El PRO bonaerense renovó autoridades con la continuidad de Ritondo en la presidencia

Con acuerdo entre distintos actores del partido, la conducción en la provincia de Buenos Aires seguirá en manos del diputado nacional, mientras que la intendenta de Vicente López y el senador Pablo Petrecca permanecen como vices. Todas las autoridades

