28 de febrero de 2026
PLENARIO
El PRO bonaerense renovó autoridades con la continuidad de Ritondo en la presidencia
Con acuerdo entre distintos actores del partido, la conducción en la provincia de Buenos Aires seguirá en manos del diputado nacional, mientras que la intendenta de Vicente López y el senador Pablo Petrecca permanecen como vices. Todas las autoridades
Este sábado 28 de febrero se consolidó el acuerdo en el PRO de la provincia de Buenos Aires para que Cristian Ritondo continúe como presidente del partido, secundado por Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, como vicepresidenta, mientras que la vicepresidencia primera quedó en manos de Pablo Petrecca, exintendente de Junín y actual titular del bloque amarillo en la Cámara de Senadores de la Provincia. Los tres continuarán en sus cargos por un nuevo mandato.
La renovación se concretó a través de una lista única que refleja el consenso interno y la representación de los principales referentes del espacio en la Provincia, entre ellos Diego Santilli, Guillermo Montenegro y Néstor Grindetti.
La conducción partidaria cuenta además con el acompañamiento de los diputados nacionales del PRO por la Provincia de Buenos Aires -Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza-, en acuerdo con los presidentes de bloque en las legislaturas provinciales Alejandro Rabinovich (Presidente del Bloque PRO en Diputados bonaerenses) y el mencionado Petrecca.
La lista expresa también la representación territorial, con intendentes como Marcelo Matzkin (Zárate), Juan Ibarguren (Pinamar), Fernando Bouvier (Arrecifes), Javier Martínez (Pergamino): Sebastián Abella (Campana), Jorge Etcheverry (Lobos), María José Gentile (9 de Julio), Juan Fiorini (Junín), junto a concejales y dirigentes de todas las secciones electorales.
La nueva etapa partidaria busca consolidar el trabajo político y territorial del PRO en la Provincia, fortaleciendo su estructura en cada municipio y proyectando una alternativa de gobierno.
“Esta renovación es una muestra de madurez y responsabilidad. Decidimos privilegiar la unidad para enfocarnos en lo que realmente importa: ofrecerle a los bonaerenses una propuesta seria y preparada para gobernar”, sostuvo Cristian Ritondo.
“El desafío es enorme. La Provincia necesita orden, seguridad, mejor educación y generación de empleo. Tenemos experiencia de gestión y equipos en todo el territorio para liderar esa transformación”, agregó.
Por su parte, Soledad Martínez señaló: “Los Intendentes de PRO ya demostramos que donde gobernamos se vive mejor. Estamos juntos para consolidar el PRO en toda la provincia”.
“Somos parte de la nueva generación del PRO que va a construir una alternativa al kirchnerismo”, concluyó.
CONSEJO DIRECTIVO:
Presidente: Cristian Ritondo
Vicepresidente: Soledad Martínez
Vicepresidente 1°: Pablo Petrecca
Vocales distrito único: Florencia De Sensi, Agustín Forchieri, María José Gentile, Marcelo Matzkin, Verónica Barbieri, Elisa Abella, Rota Salaberry.
Vocales 1ra sección: Christian Gribaudo, Natalia Quinoa, Ezequiel Ferrari, Aldana Ahumada, David Zenzich, María de los Angeles Durand Aparicio.
Vocales 2da sección: Javier Martínez, Natalia Blanco.
Vocales 3ra sección: Jorge Etcheverry, María Ángel Sotolano, Adrián Urreli, Leticia Bontempo, Alejandro Finocchiaro, Yésica Argañaraz.
Vocales 4ta sección: Juan Carlos Fiorini, María Laura Ricchini.
Vocales 5ta sección: Alejandro Rabinovich, Sandra Ferrandi, Juan Ibarguren.
Vocales 6ta sección: Julieta Arce, Emiliano Álvarez Porte.
Vocal 7ma sección: Javier Sánchez Wrba.
Vocales 8va sección: Julieta Quintero Chasman, Nicolás Morzone.
Juventud: Ignacio Albor.
ASAMBLEA PARTIDARIA:
Vocales 1ra sección: Walter Lanaro, Camila Manfredi, Alexander Campbell, Anabel Arboledas, Diego Belón, Natalia Villa.
Vocales 2da sección: Matías Ranzini, Mercedes Condesse.
Vocales 3ra sección: Jorge Schiavone, Paola Mobilia, Gabriela Giadanes, Lucas Yacob, Sheila Adano.
Vocales 4ta sección: Mauricio Vivani, Agustina de Miguel.
Vocales 5ta sección: Martín Yeza, Johanna Panebianco, Carlos López Moy.
Vocales 6ta sección: Gisela Caputo, Pablo Torello.
Vocal 7ma sección: Ramiro Ortiz Massey.
Vocales 8va sección: Julio Garro, Florencia Gatti.