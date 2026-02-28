Apps
Sábado, 28 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
28 de febrero de 2026
CONFLICTO

Sombras de guerra: el golpe sorpresa que desató el infierno

En un grave escalamiento del conflicto en Medio Oriente, fuerzas estadounidenses e israelíes bombardearon sedes del gobierno iraní, incluyendo objetivos en Teherán

Sombras de guerra: el golpe sorpresa que desató el infierno
Compartir

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), con apoyo de Estados Unidos, ejecutaron este sábado una operación denominada “Furia Épica” contra instalaciones gubernamentales y de seguridad en varias ciudades iraníes, principalmente en Teherán. 

Un oficial del Ejército israelí explicó que se trata de una operación planeada durante muchas semanas basada en la cooperación y los mecanismos desarrollados en los últimos dos años y medio.

Irán respondió de inmediato lanzando la “primera oleada” de misiles balísticos y drones, anunciada por la Guardia Revolucionaria. La mayoría fueron interceptados sobre Israel, pero al menos un misil impactó una base estadounidense en Bahréin y se reportaron explosiones en Jerusalén, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita.

Tras el contraataque iraní, las Fuerzas de Defensa de Israel declararon el estado de emergencia y activaron alarmas en todo el territorio nacional. 

La población fue advertida que permanezca cerca de los refugios antiaéreos. 
El servicio de emergencias Magen David Adom confirmó que atiende a un hombre de aproximadamente 50 años con heridas leves por explosión en el norte del país.

En paralelo, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que la operación conjunta con EE.UU. busca eliminar la “amenaza existencial” del régimen iraní y llamó al pueblo  a “liberarse del yugo de la tiranía”. 

El presidente estadounidense Donald Trump instó a los iraníes a “tomar el control” de su gobierno y advirtió que, si es necesario, destruirán la industria de misiles y la Armada persa.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional cerró todos los centros educativos y recomendó a la población abandonar Teherán. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reconoció que “es posible que hayamos perdido a uno o dos comandantes”, pero desmintió la muerte de altos funcionarios. “Irán está interesado en desescalar el conflicto y entablar negociaciones, siempre que Estados Unidos e Israel cesen sus ataques”, afirmó.

Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea condenaron los ataques de represalia iraníes y los calificaron de “peligrosos”.

Emmanuel Macron convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Ucrania sostuvo que la “violencia y arbitrariedad” del régimen iraní provocaron los bombardeos.

Hasta el momento, múltiples aerolíneas cancelaron sus vuelos a la región. Siria cerró parcialmente su espacio aéreo por 12 horas en el sur.

La situación sigue evolucionando rápidamente. Israel evalúa los resultados de los bombardeos y mantiene la alerta máxima, mientras Irán amenaza con nuevas oleadas. 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

DEFINICIÓN EN PAUSA

PJ bonaerense: la pelea entre Massa y Zamora en Tigre se dirime en la Justicia

La Junta Electoral partidaria suspendió decisiones sobre la interna en el distrito hasta que se expidan los tribunales federales. El hermano del intendente fue habilitado, pero en candidato del massismo apeló el fallo de primera instancia.

NOTICIAS MÁS VISTAS

PJ bonaerense: la pelea entre Massa y Zamora en Tigre se dirime en la Justicia

Las rutas nacionales que quiere privatizar Milei y pasan por territorio bonaerense

La sombra que acecha la pensión de Wanda: el misterioso golpe de Icardi

Cambios en el gabinete de Milei: quién renunció en el Ministerio de Economía

Marzo viene con aumentos y empujan la inflación a un nuevo salto

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET