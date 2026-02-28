28 de febrero de 2026
MOVIMIENTOS
Interna radical en PBA: piden adelantar la elección y llamar a plenario en marzo
Un grupo de dirigentes presentó de manera formal la solicitud al Comité de Contingencia y demandan celeridad en el proceso. Además, advierten que si no hay respuestas podrían avanzar con la autoconvocatoria.
Un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical bonaerense solicitó formalmente la convocatoria al plenario del Comité Provincia y propuso adelantar la elección interna prevista originalmente para septiembre al 7 de junio de 2026, en medio de lo que describen como un escenario de “marcada fragilidad institucional” dentro del partido.
El planteo quedó plasmado en una nota dirigida al presidente del Comité de Contingencia de la provincia de Buenos Aires, Miguel Fernández. Allí, los firmantes —en su carácter de miembros del Plenario en el marco del actual esquema excepcional— invocan el artículo 74 de la Carta Orgánica para exigir la convocatoria formal del cuerpo.
La solicitud lleva la firma de Josefina Mendoza, Miguel Bazze, Walter Carusso, Ariel Bordaisco, Sofía Gambier y Miguel Ángel Lunghi, quienes piden que el Plenario se reúna el 6 de marzo a las 9 en la sede del Comité Provincia en La Plata, con modalidad híbrida (presencial y virtual).
En el temario propuesto, además de la evaluación del estado institucional y la definición de lineamientos políticos generales, los dirigentes incluyen expresamente el “tratamiento de un proceso de normalización partidaria mediante el adelantamiento de la elección interna prevista para el mes de septiembre, proponiéndose su realización el día 7 de junio de 2026 y disponiendo su convocatoria”. También plantean que en esa instancia se determinen los cargos a elegir.
Desde el sector que conduce Abad sostienen que "el radicalismo bonaerense debe resolver rápidamente su crisis de conducción para encaminarse a recuperar presencia y competitividad de cara a 2027". En ese sentido, remarcaron que "el partido no puede permanecer en un estado de apatía y debilidad".
"Para defender a los intendentes radicales y construir una alternativa sólida en la Provincia es indispensable avanzar cuanto antes hacia una conducción seria, representativa y de unidad, legitimada por el voto de los afiliados", sentenciaron.
En el texto, los firmantes sostienen que el partido atraviesa una situación de “marcada fragilidad institucional, dispersión en la conducción y notoria incertidumbre en la vida interna”, lo que —afirman— repercute directamente en la masa de afiliados y en su representación.
Si bien reconocen que el actual Comité de Contingencia permitió sostener la continuidad formal del funcionamiento partidario, advierten que la prolongación de este esquema excepcional implicó una “alteración sustancial” del desenvolvimiento regular de las instituciones previstas por la Carta Orgánica.
Según exponen, la extensión de la contingencia resentó los ámbitos orgánicos de conducción, deliberación, control y representación política, generando un cuadro que impacta en la cohesión interna y en la participación efectiva de los afiliados.
En ese marco, consideran “imprescindible” la convocatoria al plenario para evaluar integralmente la situación, ponderar los desafíos políticos y electorales inmediatos y adoptar definiciones que encaucen, en el menor plazo posible, un proceso de normalización que restablezca el funcionamiento orgánico y fortalezca la legitimidad de las autoridades surgidas del voto interno.
La nota, cursada bajo los términos del artículo 74 de la Carta Orgánica, advierte que, en caso de negativa u omisión por parte de la presidencia, los firmantes podrían avanzar con la autoconvocatoria prevista en esa normativa.
El pedido abre un nuevo capítulo en la interna radical bonaerense y pone en el centro del debate la conducción partidaria y el calendario electoral interno, en un año atravesado por definiciones políticas clave tanto en la provincia de Buenos Aires como en el escenario nacional.