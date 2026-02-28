Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de febrero de 2026 MOVIMIENTOS

Interna radical en PBA: piden adelantar la elección y llamar a plenario en marzo

Un grupo de dirigentes presentó de manera formal la solicitud al Comité de Contingencia y demandan celeridad en el proceso. Además, advierten que si no hay respuestas podrían avanzar con la autoconvocatoria.

