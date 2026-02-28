28 de febrero de 2026
EN ROJO
Coparticipación nacional: en febrero cayeron las transferencias a la Provincia
Los recursos de Nación a las jurisdicciones nuevamente bajaron y en el segundo mes del 2026 las cuentas no cierran. Un informe dio a conocer las cifras que preocupan a los gobernadores.
La provincia de Buenos Aires registró en febrero una nueva caída real en los recursos que recibe por transferencias automáticas de la Nación, en línea con el retroceso que se verificó en el conjunto de las jurisdicciones. Según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los envíos por coparticipación, leyes especiales y compensaciones volvieron a mostrar una baja significativa en términos reales.
En el segundo mes de 2026, el Gobierno nacional transfirió al consolidado de provincias más CABA $5,443 billones, frente a $4,424 billones en igual mes del año pasado. La variación nominal fue del 23%, pero al descontar la inflación estimada del período (2,8% mensual en febrero), el resultado arroja una caída real interanual del 7,4%.
En el caso específico de la coparticipación neta —es decir, sin leyes complementarias ni compensaciones— la baja real fue aún mayor: 8,8%.
Al analizar la evolución por jurisdicción, el informe señala que todas las provincias y CABA registraron variaciones reales negativas en febrero.
La dispersión fue de cinco puntos porcentuales entre la jurisdicción con mayor caída y la de menor retroceso. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezó las bajas con -8,6%, mientras que Salta mostró la menor contracción, con -3,6%.
En el caso bonaerense, el desempeño estuvo en línea con el promedio nacional, afectado principalmente por la caída de los principales impuestos que integran la masa coparticipable. Provincias como Salta, Tucumán y Catamarca amortiguaron el impacto gracias a una mayor participación en leyes especiales y compensaciones, que crecieron 9% real interanual. En cambio, distritos con menor incidencia de esos componentes —como CABA, La Rioja y Santa Cruz— sufrieron descensos más pronunciados.
En el acumulado de enero y febrero, las transferencias automáticas alcanzaron $11,291 billones, frente a $9,174 billones en igual período de 2025. La variación nominal fue del 23%, pero en términos reales implicó una caída del 7,2%.
Al igual que en febrero, todas las jurisdicciones exhibieron bajas reales en el acumulado a febrero.
Si se toma el acumulado a febrero y se lo mide a precios constantes de febrero de 2026, el nivel de transferencias automáticas totales se ubicaría en el octavo puesto de los últimos 11 años.
En el caso puntual de la coparticipación acumulada a febrero, el registro también se posiciona en el octavo lugar de la última década.
Por último, al analizar la variación real interanual del acumulado de los últimos 12 meses, el indicador marcó en febrero una baja del 2%, lo que implica un deterioro de 3,6 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2025 . Tras la recuperación observada durante 2025 luego del fuerte descenso de 2024, la tendencia volvió a debilitarse desde el pico alcanzado en agosto del año pasado.
De este modo, la provincia de Buenos Aires —al igual que el resto de las jurisdicciones— enfrenta un inicio de 2026 con menor disponibilidad real de recursos automáticos, en un contexto en el que la dinámica de la recaudación nacional continúa condicionando las cuentas provinciales.