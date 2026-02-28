Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de febrero de 2026 EN ROJO

Coparticipación nacional: en febrero cayeron las transferencias a la Provincia

Los recursos de Nación a las jurisdicciones nuevamente bajaron y en el segundo mes del 2026 las cuentas no cierran. Un informe dio a conocer las cifras que preocupan a los gobernadores.

Compartir