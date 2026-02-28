Volver | La Tecla Nacionales 28 de febrero de 2026 EN ALERTA

El Gobierno eleva el nivel de seguridad tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

El Poder Ejecutivo ordenó la medida en medio de una jornada bélica en Medio Oriente. Javier Milei se somete a las políticas de Donad Trump y Benjamín Netanyahu.

