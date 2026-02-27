27 de febrero de 2026
BAJA LAS PERSIANAS
Sigue la motosierra en el INTA: cerró la estación experimental en el AMBA
Se trata de un nuevo golpe para el Instituto de Tecnología. Allí trabajan cien personas, pero deja de funcionar pese a varios reclamos por parte de los trabajadores
Tras varios meses de incertidumbre, llegó la noticia que ningún trabajador del INTA esperaba. Cerró la estación experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en el AMBA, pese a la lucha para que esta situación no ocurra.
La planta estaba situada en el municipio de Ituzaingó. Tenía un total de nueve agencias de extensión, donde trabajaban más de cien personas. La decisión la tomó el consejo directivo y se encienden las alarmas en el sector que ya sufrió mucho la motosierra por parte del gobierno nacional.
A través de su cuenta de X, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, se refirió a esta situación y lamentó el cierre de la planta: “Hoy conocemos de manera oficial el cierre de la Estación Experimental AMBA del INTA. Ni un solo argumento de las razones, pero son evidentes: este es un gobierno nacional que discrimina y ataca a los pequeños productores”.
La estación experimental trabajaba directamente con productores de los municipios del AMBA, incluida la cuidad de La Plata.
El INTA es una institución que lleva más de 70 años y tiene establecimientos a lo largo y ancho del país. La misma está directamente ligado a la producción de alimentos, al avance tecnológico e innovación de la producción, es totalmente indispensable para el futuro agropecuario de Argentina y la posibilidad de generar recursos.
Durante la gestión de Javier Milei, en el INTA hubo un retiro voluntario donde hubo alrededor de 300 personas que perdieron su empleo. Los trabajadores estaban nucleados en el programa Pro Huerta, el programa Cambio Rural, con fuerte presencia en el interior del país. Eran programas que eran financiados, uno por la Secretaría de Agricultura y otro por Desarrollo Social, que los llevaba adelante en el territorio del INTA.
En la provincia de Buenos Aires, zona núcleo para la producción agrícola a nivel nacional, cuenta con 77 sedes distribuidas por todo el territorio bonaerense. 15 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (una en CABA y las restantes en el Conurbano), 25 en la región llamada Buenos Aires Norte (Segunda y Cuarta sección electoral) y otras 39 en Buenos Aires Sur (Quinta, Sexta y Séptima sección).
Según datos que aportó el secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), Mario Romero, la entidad tecnológica “se financia a través de un impuesto que es el 0,5% de las importaciones del país y el 31,3% de lo que es la tasa de estadística que también se pagan los productos que ingresan al país”.