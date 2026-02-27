Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de febrero de 2026 BAJA LAS PERSIANAS

Sigue la motosierra en el INTA: cerró la estación experimental en el AMBA

Se trata de un nuevo golpe para el Instituto de Tecnología. Allí trabajan cien personas, pero deja de funcionar pese a varios reclamos por parte de los trabajadores

Compartir