Volver | La Tecla Nacionales 27 de febrero de 2026 MEDIDA DE FUERZA

Las universidades nacionales declararon un paro docente de una semana por mejoras salariales

Los gremios anunciaron esta iniciativa en reclamo al gobierno nacional por mejores salarios y restituciones de fondos educativos. Amagan también con un paro por tiempo indefinido.

Compartir