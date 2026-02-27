Apps
Viernes, 27 febrero 2026
Argentina
27 de febrero de 2026
MEDIDA DE FUERZA

Las universidades nacionales declararon un paro docente de una semana por mejoras salariales

Los gremios anunciaron esta iniciativa en reclamo al gobierno nacional por mejores salarios y restituciones de fondos educativos. Amagan también con un paro por tiempo indefinido.

La tensión gremial no solamente se vive en la provincia de Buenos Aires con el paro que anunció la FEB por considerar insuficiente la propuesta de aumento salarial del gobierno de la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, las universidades también diagraman un plan de lucha y todo indica que las clases en los niveles superiores no comenzarán en tiempo y forma.

Los gremios de docentes universitarios de todo el país declararon un paro de una semana, con el fin de reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. La decisión fue adoptada por los gremios nucleados en CONADU durante un plenario del gremio.

Las clases estaban previstas que arranquen el próximo 16 de marzo, pero todo indica que habrá que esperar para que comience el ciclo lectivo.

Por su parte, las bases también advirtieron sobre la chance de ir a una medida de fuerza por tiempo indeterminado si el gobierno no aplica la ley, por lo que se vivirán semanas de mucha incertidumbre respecto al accionar de los gremios.

La Ley de Financiamiento Universitario sube el monto de dinero que el gobierno nacional le destina a las universidades para los gastos de funcionamiento. Por su parte, también establece una actualización retroactiva para los salarios de los docentes, que además quedan atados a la inflación.

Esta normativa generó un sinfín de debates en el Congreso de la Nación. Tras su aprobación, el presidente Javier Milei vetó la iniciativa debido a que “altera el equilibrio fiscal”. El poder legislativo insistió para que salga esta medida con dos tercios de los votos. 

Sin embargo, la administración de Javier Milei se niega a aplicar la normativa, pese a la existencia de un fallo judicial que obliga a enviar los fondos a las universidades nacionales. 
Por su parte, también reclamarán por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID); también eliminado por el gobierno nacional.
 

