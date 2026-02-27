La Cámpora retruca y dice que “es un sector minoritario del MDF” el que busca romper

Lo acontecido en el Senado trajo serias consecuencias en la vida interna del peronismo y el fuego cruzado tapiza un viernes agitado en la provincia de Buenos Aires. En la Gobernacióny estalló la controversia en el oficialismo.y a bajarle el precio a las afirmaciones que salieron del Poder Ejecutivo., expresaron adesde el camporismo para defenderse de los señalamientos del círculo íntimo de Axel Kicillof. Es que sostienen que las autoridades designadas fueron sin el consenso del Gobernador.Por ese motivo, desde el kirchnerismo reiteraron que “Axel aprobó la propuesta y como en toda negociación hay tensiones, pero son lógicas”. En esa línea, sostuvieron que “ny que “estaba todo arreglado con todos”.En cuanto a las negociaciones, quienes la llevaron adelante eran. Además, hubo una presencia constante en las conversaciones decon el objetivo de llegar a un consenso con todos los sectores.En el cristinismo aseguran que todo lo charlado era trasladado al Gobernador por sus más allegados y nada fue llevado adelante sin su consentimiento.y expone las diferencias existentes entre ambos campamentos.Asimismo, trascendió queen la jornada de ayer, pero que no tuvo éxito en su cometido. La especie detallada cuenta que el primer mandatario lo llamó y que el mandamás de José C. Paz le dijo queLa respuesta del Gobernador al planteo del ahora senador provincial fue insistirle para encontrarse y allí contarle la propuesta que había pensado para llegar a un acuerdo. Pero nuevamente se encontró con una réplica particular:El rumor de la supuesta conversación entre ambos configura un. A las mismas, se suma que Massa habría renunciado a obtener la vicepresidencia segunda paray quedarse con la cuarta para Valeria Arata con la intención de cerrar un acuerdo.De hecho, el mismo jueves en un acto en La Plata donde estuvo Kicillof con el intendente,, y la presidenta del Instituto Cultural,, la tensión se notó en el ambiente. El clima ya venía caldeado tras las declaraciones del ministro de Gobierno,, y el contraataque a fondo de la diputada nacional,Varios de los presentes reportaron gestos impostados en la actividad de presentación de obras de restauración y renovación integral del Anfiteatro Martín Fierro – Teatro del Lago de La Plata. La tirantez también venía porque el Gobernador se reunió con artistas en la Gobernación por segunda sin la presencia de Saintout. De a pocoque se coronaron con una actividad en la que de los tres protagonistas sólo hablaron el Gobernador y el intendente.Al margen de la postal mostrada esa tarde a metros del estadio de uno de los clubes más importantes de la ciudad, en el camporismo se recuestan sobre lo estrictamente numérico para explicar también las decisiones que se adoptaron., explicaron y reafirmaron la existencia de tres espacios distintos dentro del oficialismo.“El Gobernador envió dos personas para la negociación y son las quey que lo que se hizo, en armonía y conjuntamente, fue para seguir avanzando en un peronismo unido contra Milei”, indicaron en La Cámpora. En ese aspecto, se refirieron a Magario y Cascallares, los delegados del Ejecutivo.Sobre las acusaciones de rupturistas no se hicieron mucho eco y le bajaron el precio a la crítica., consideraron.En una semana en la que se mostraron los dientes en diferentes actos, en el kirchnerismo se encargaron se resaltar que. Así buscan poner el foco de discusión en otro aspecto de la vida política y relataron que la expresidenta “está trabajando todos los días desde su proscripción y su detención ilegal para fortalecer la unidad y que el peronismo junto enfrente a Milei”.