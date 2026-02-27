27 de febrero de 2026
INTERNA RADICAL
La UCR bonaerense reunió a varios sectores en la búsqueda de adelantar las elecciones
En modalidad mixta, se desarrolló un encuentro entre dirigentes del radicalismo bonaerense, que sigue envuelto en su laberinto de disputas.
La Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires puso primera en este 2026. La idea de posicionar un candidato propio para las próximas elecciones es clara y comenzaron los movimientos entre dirigentes de la Provincia para lograr su cometido.
Tras su acto en el Club Talleres de Mar del Plata, el centenario partido en la Provincia tiene el horizonte puesto en adelantar las elecciones partidarias a nivel provincial para definir una nueva conducción. Por el momento, Miguel Fernández (titular del Comité de Contingencia) y Pablo Domenichini (Convención), conforman una conducción provisoria tras la batalla interna del 2024, cuando se desarrolló la última contienda a nivel provincial.
Hay algunos sectores cercanos a Maximiliano Abad y algunos aliados como los allegados a Evolución, que consideran que si las elecciones de 2027 se llevan a cabo cerca de mitad de año, el partido debe tener un candidato con recorrido para esa fecha, por lo cual el presidente del Comité tendría que estar en funciones lo antes posible
En esa línea, estos sectores preparan una nota para enviar al Comité provincia con el fin de adelantar las elecciones partidarias para mediados o fines de mayo, con el fin de celebrar el acto eleccionario y establecer una conducción firme en la UCR Bonaerense.
Para ello, hubo una nueva reunión entre los principales dirigentes boina blanca en la provincia. En modalidad mixta (presencial y virtual) el radicalismo bonaerense dio un nuevo paso para intentar adelantar las elecciones partidarias.
Participaron del encuentro los dirigentes que responden al senador nacional Maximiliano Abad, Ariel Bordaisco y Keto Villalba, además de Matías Civale, Pablo Nicoletti, Miguel Bazze y Josefina Mendoza (Evolución). Por el sector del exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, dijeron presente Alejandra Lorden y Valentín Miranda, mientras que Manuel Cisneros se anotó por el sector que responde a Pablo Juliano.
Cabe recordar que cada espacio político cuenta con 10 integrantes, con la participación de todos los sectores internos de la UCR sentados a la mesa tras las rupturas post electorales. La misma terminó en la justicia y a partir de allí la interna de disparó en varios frentes.
Según informó La Tecla, tras la negativa del abadismo para integrar Somos Buenos Aires (el sector presentó lista corta en Mar del Plata) y la ruptura con el "fernandismo", éste último sector integró lista con Evolución, aunque tomaron caminos diferentes en las generales de octubre. Los de Fernández con la Coalición Cívica y los de Lousteau con Provincias Unidas.
La interna también repercutió en la Legislatura, donde la otrora ultra abadista Alejandra Lordén rompió el bloque en Diputados y formó bancada (es la presidenta) junto con Valentín Miranda, alfil de Fernández y ex integrante del sector abadista que conduce Diego Garciarena, y la recientemente incorporada Priscila Minaard. Junto al marplatense quedaron el tandilense Matías Civale (ex Manes) y la monzoista Silvina Vaccarezza.
En tanto, la fernandista Natalia Quintana se sumó al bloque que integran el garrista Marcelo "Chuby" Leguizamón y María Emilia Subiza (Passaglia), mientras que el abadismo rechazó la invitación para que se integre al grupo Nerina Neumann, quien tendrá su unibloque.