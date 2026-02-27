27 de febrero de 2026
OCTAVA SECCIÓN
Con el inicio de sesiones encima, se acelera la rosca por el reparto de comisiones
El oficialismo dialoga con La Libertad Avanza, el PRO y los tres unibloques para negociar la integración de las 13 comisiones permanentes del Concejo Deliberante plantense para el 2026
El martes 3 de marzo desde las 10:30 de la mañana, inicia un nuevo año político en el Concejo Deliberante de La Plata y por estas horas hay arduas negociaciones entre el oficialismo y la oposición por el reparto de las comisiones permanentes en las que se tratan los distintos proyectos que ingresan al deliberativo.
Teniendo ahora un bloque de 12 miembros -a un voto del quórum propio- se espera que la bancada de Fuerza Patria tenga mayoría en todas las comisiones y presida siete. En tanto, los libertarios tendrían aseguradas tres presidencias y a esta hora pelearía por una más. El PRO, con dos concejales, se quedaría con una y, trascendió, el monobloque que conduce Melany Horomadiuk, Asap Nueva Generación, también podría conservar la conducción de un cónclave legislativo.
Las 13 comisiones bajo disputa en el Concejo Deliberante
Las comisiones en juego son Legislación, Interpretación y Reglamento; Hacienda, Presupuesto y Cuentas; Planeamiento, Urbanismo y Tierras; Transporte y Tránsito; Desarrollo Local, Industria y Producción; Seguridad Pública y Derechos Humanos; Equidad y Género; Obras y Servicios Públicos; Salud y Medicina Social; Cultura, Educación y Deporte; Niñeces y Adolescencias; Ambiente y Calidad de vida; y Turismo.
Cada comisión está integrada por ocho concejales y se ocupa de analizar y tratar los expedientes ingresados por el Ejecutivo, los concejales y también los asuntos particulares, presentados por vecinos y vecinas.
Con más ediles que en 2023 el oficialismo engrosará el número de comisiones que preside, además de tener mayoría en todas. Hasta diciembre tenía el control de seis y ahora sumará una más. Seguirá presidiendo las de mayor peso como Hacienda, Legislación y Planeamiento, claves para el manejo del presupuesto, los expedientes y también el uso del suelo.
Fuentes legislativas adelantaron a La Tecla, que Hacienda sería conducida por Pablo Elías, quien fue presidente del bloque oficialista hasta diciembre. El edil se fue de La Cámpora apenas se dio el recambio legislativo y anunció la conformación de una nueva agrupación en respaldo al intendente Alak. Planeamiento quedaría para Sergio Resa, artífice del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) y del nuevo pliego de transporte público, que se votaron el año pasado en el Concejo.
En Legislación, en tanto, seguiría al mando Juan Granillo Fernández -edil del espacio de Victoria Tolosa Paz- quien asumió su segundo mandato en diciembre. Y al frente de Salud continuaría también la concejala Micaela Maggio.
Los libertarios, conducidos por Guillermo Bardón, buscarán quedarse con la presidencia de al menos cuatro comisiones, otras cuatro vicepresidencias y tres integrantes en cada una de las 13, según anticiparon desde el bloque LLA. Hasta diciembre conducían dos: Niñeces y Transporte.
En diálogo con La Tecla, la concejala libertaria Florecia Defeo, confirmó que creen que presidirán las comisiones de Seguridad, Transporte, Ambiente y sumarán la comisión de Obras y Servicios Públicos. “De todas formas, tiene que salir el decreto para confirmar todo”, sostuvo Defeo.
La bancada del PRO, que tiene dos concejales, pulseará por continuar al frente de la comisión de Turismo y por tener una silla en Hacienda, Legislación, Planeamiento y Transporte. En tanto que los concejales que integran los tres unibloques de la UCR, ASAP Nueva Generación y Propuesta Vecinal buscarán conseguir sillas en la mayor cantidad de comisiones posibles para lograr tener voz y voto.