La Tecla Buenos Aires 27 de febrero de 2026

Con el inicio de sesiones encima, se acelera la rosca por el reparto de comisiones

El oficialismo dialoga con La Libertad Avanza, el PRO y los tres unibloques para negociar la integración de las 13 comisiones permanentes del Concejo Deliberante plantense para el 2026

