27 de febrero de 2026
INESPERADO
Tensión oficial por las billeteras virtuales
El nuevo esquema de control sobre pagos digitales abrió un frente con el Gobierno
La compañía argentina Mercado Libre informó un balance con cifras récord de ingresos y expansión regional, impulsada por el crecimiento del comercio electrónico y el fuerte desempeño de su brazo financiero. Sin embargo, pese a los números positivos, el mercado reaccionó con cautela y la acción sufrió una marcada caída tras la presentación de resultados.
El informe mostró un incremento sostenido en facturación y en volumen de operaciones procesadas, con especial protagonismo del negocio fintech. La unidad de pagos digitales, a través de Mercado Pago, continúa ampliando su base de usuarios y consolidando su presencia en créditos, inversiones y cobros con código QR. Aun así, los inversores pusieron el foco en la rentabilidad y en los costos crecientes vinculados a la expansión logística y al financiamiento.
En paralelo, el escenario local sumó incertidumbre. El Gobierno de Javier Milei avanzó con mayores controles sobre los movimientos registrados en billeteras virtuales, especialmente en lo que respecta a la recategorización de monotributistas. La medida generó inquietud entre pequeños comerciantes y trabajadores independientes que utilizan plataformas digitales para cobrar sus servicios.
El cruce entre crecimiento corporativo y presión regulatoria configura un panorama complejo para el ecosistema fintech. Mientras la empresa exhibe números históricos y refuerza su liderazgo regional, el contexto político y fiscal argentino introduce un factor de riesgo que impacta tanto en la operatoria local como en la percepción de los mercados internacionales.
Así, el contraste quedó expuesto: resultados récord en los balances y turbulencia en la bolsa, en medio de una disputa que trasciende lo financiero y se instala en el terreno regulatorio.