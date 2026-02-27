Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de febrero de 2026 COMPLICACIONES

Manifestantes cortaron esta mañana el acceso a la Autopista La Plata - Buenos Aires

Desde las 8 de la mañana está bloqueado el acceso a esta arteria que comunica la ciudad con CABA. La manifestación es impulsada por organizaciones sociales y sindicales en rechazo a la reforma laboral y al cierre de la fábrica de neumáticos FATE

