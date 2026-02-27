27 de febrero de 2026
COMPLICACIONES
Manifestantes cortaron esta mañana el acceso a la Autopista La Plata - Buenos Aires
Desde las 8 de la mañana está bloqueado el acceso a esta arteria que comunica la ciudad con CABA. La manifestación es impulsada por organizaciones sociales y sindicales en rechazo a la reforma laboral y al cierre de la fábrica de neumáticos FATE
Manifestantes cortan desde esta mañana el acceso a la Autopista Buenos Aires-La Plata en rechazo a la reforma laboral que se debate hoy en el Senado de la Nación. La manifestación, que comenzó minutos después de las 8 en la rotonda de subida, genera importantes demoras en el tránsito para ingresar y salir de la ciudad, afectando la circulación en plena hora pico.
La protesta fue impulsada por la Coordinadora La Plata, Berisso y Ensenada, junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas de izquierda. Los reclamos incluyeron el rechazo frontal a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, considerada por los manifestantes como "esclavista", y un fuerte apoyo a la "ocupación obrera" en la fábrica de neumáticos FATE, en medio del conflicto por despidos y cierre de planta.
Pasadas las 9, el corte continuaba con tránsito condicionado, y los participantes anunciaron una movilización hacia el Congreso Nacional en Buenos Aires para presionar contra la aprobación del proyecto. La medida forma parte de una jornada de protestas coordinadas en el AMBA, con cortes simultáneos en la Avenida 9 de Julio, Corrientes (alrededor del Obelisco), la Autopista Panamericana (ramal Tigre, donde trabajadores de FATE bloquearon parcialmente) y otros accesos clave, donde se registraron corridas, intervención policial con gas pimienta y heridos leves.
La reforma laboral, aprobada previamente en Diputados, incluye cambios en contratos, indemnizaciones y condiciones de trabajo que, según el oficialismo, buscan "modernizar" el mercado laboral y atraer inversiones, pero que la oposición califica de regresivos y antiobreros. El debate en el Senado se desarrolla en un contexto de alta tensión, con movilizaciones en varias provincias (como Córdoba, Mendoza, Neuquén y Jujuy) y un fuerte operativo de seguridad en el Congreso.
Hasta el momento, no se informó sobre liberación total del corte en la autopista, y las autoridades viales recomendaron evitar la zona y optar por rutas alternativas. La jornada continúa con potenciales escaladas si avanza el tratamiento legislativo.