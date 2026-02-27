Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de febrero de 2026 PERFIL

De aliado a enemigo: trasfondo e historia del barón que coronó la derrota a Kicillof

Intendente de José C. Paz desde los ’90, Mario Ishii construyó un poder territorial propio que lo convirtió en pieza clave del peronismo bonaerense. Aliado y luego adversario interno de Axel Kicillof, hoy se reposiciona con respaldo cristinista y vuelve a gravitar en la disputa por el control político provincial.

