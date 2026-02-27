27 de febrero de 2026
Después del bajo perfil, Kicillof vuelve a Mar del Plata con agenda cargada
Este viernes el gobernador inaugurará obras en el Hospital Interzonal, se reunirá con el sector turístico en el Hotel Provincial y luego encabezará en Santa Clara del Mar el cierre de las "Conferencias de Verano 2026" junto a Walter Wischnivetzky.
Después de un verano de perfil bajo y visitas casi en clave secreta, el gobernador bonaerense finalmente volverá a mostrarse en Mar del Plata. Este viernes, Axel Kicillof pasará por La Feliz antes de trasladarse a Santa Clara del Mar, donde encabezará el cierre de las “Conferencias de Verano” 2026 y presentará el balance de la temporada.
La llegada no es un dato menor. Durante el verano, las apariciones del mandatario fueron esporádicas, con bajo nivel de exposición y atravesadas por un marcado hermetismo. Lejos de las recorridas abiertas de otros años, optó por movimientos más cuidados y destinos amigables como Mar Chiquita. La postal más comentada fue la del 19 de enero en el Museo MAR: edificio cerrado y sin convocatoria amplia.
Ahora, Kicillof desplegará una agenda cargada en territorio marplatense. A las 11 recorrerá el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende” para inaugurar una nueva sala de tomografía junto a autoridades sanitarias. Al mediodía pondrá en funcionamiento la nueva Farmacia de la Policía Bonaerense y, a las 13, mantendrá un encuentro con representantes del sector hotelero y turístico en el Gran Hotel Provincial.
El paso por Mar del Plata será la antesala de la actividad central en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita. Allí será recibido por el intendente Walter Wischnivetzky, el senador provincial Jorge Paredi y el delegado municipal Fabián Jacquet. A las 16.10 recorrerá la obra de ampliación de la Escuela Técnica N° 2 y, a las 17, encabezará el cierre de las Conferencias de Verano 2026 en el Mirador Beach Club, donde presentará el balance oficial de la temporada.
Así, tras un verano en el que evitó la centralidad marplatense, Kicillof volverá a pisar fuerte en La Feliz antes de mostrar números y cerrar el ciclo estival en un distrito aliado.