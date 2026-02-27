Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de febrero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Después del bajo perfil, Kicillof vuelve a Mar del Plata con agenda cargada

Este viernes el gobernador inaugurará obras en el Hospital Interzonal, se reunirá con el sector turístico en el Hotel Provincial y luego encabezará en Santa Clara del Mar el cierre de las "Conferencias de Verano 2026" junto a Walter Wischnivetzky.

Compartir