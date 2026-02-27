Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de febrero de 2026 CLIMA CALIENTE

Trabajadores de Fate cortan la Panamericana en protesta contra la Reforma Laboral

Los empleados de la histórica fábrica de neumáticos argentina se manifiestan sobre la autovía. Si bien la Policía Federal intentaba evitar el corte para no afectar el tránsito, finalmente los manifestantes lograron avanzar e interrumpir dos de los tres carriles mano hacia CABA.

