Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de febrero de 2026 NUEVA HERRAMIENTA

La Provincia creó el Consejo del Trabajo: mucho diálogo, pocas atribuciones

El Ministerio de Trabajo formalizó la creación del Consejo Bonaerense del Trabajo, un nuevo ámbito institucional que promete articular al Gobierno con los 135 municipios y el mundo laboral. Según el decreto el organismo no tendrá poder resolutivo ni facultades ejecutivas directas.

Compartir