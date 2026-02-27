Apps
Viernes, 27 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
27 de febrero de 2026
PROYECTOS CLAVE

Reformas en juego: sesión clave del Senado antes del mensaje presidencial

La Cámara alta tratará primero los cambios laborales y luego la baja de la edad de imputabilidad, en un día determinante para el oficialismo.

Reformas en juego: sesión clave del Senado antes del mensaje presidencial
Compartir

El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y de Régimen Penal Juvenil, en lo que será una sesión clave para el oficialismo en el tramo final de las sesiones extraordinarias. La discusión se desarrollará en la antesala del discurso que el presidente Javier Milei brindará el domingo ante la Asamblea Legislativa. Según el orden del día, primero se tratará la reforma laboral y luego la modificación del régimen penal para menores.

La reforma laboral, impulsada por el Poder Ejecutivo, propone cambios profundos en las relaciones de trabajo, con modificaciones en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y el derecho de huelga en servicios esenciales. Entre los puntos centrales, establece que las indemnizaciones se calcularán únicamente sobre el salario básico —sin incluir aguinaldo, vacaciones ni premios— y podrán abonarse en hasta 12 cuotas para grandes empresas y 18 para pymes. Además, se fija una jornada máxima de 12 horas, con 12 horas obligatorias de descanso, y se habilita un esquema de compensación de horas extra en lugar de su pago adicional.

La sesión fue convocada para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, que eliminó el polémico artículo 44, el cual proponía reducir los salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. De obtener la sanción definitiva, el oficialismo sumaría una nueva victoria parlamentaria, tras la aprobación en diciembre de las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.

En cuanto al Régimen Penal Juvenil, el proyecto aprobado el jueves pasado por Diputados reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y prevé un abanico de sanciones que van desde medidas socioeducativas hasta penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves. La iniciativa contempla que los menores no sean alojados junto a adultos y prioriza sanciones alternativas a la cárcel para delitos con penas menores a tres años o de entre tres y diez años que no hayan provocado muerte o lesiones graves, con un enfoque orientado a la resocialización.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

REVÉS PARA KICILLOF

El kirchnerismo ganó la pulseada y se quedó con un puesto clave en el Senado

El Gobernador no pudo imponer sus nombres y Mario Ishii fue elegido vicepresidente primero de la Cámara. La kicillofista Durán va a la vicepresidencia segunda y el libertario Cabezas, a la tercera. Berni presidirá la bancada peronista y Magario preservará el control de las secretarías. Con esta configuración, el kirchnerismo logró todo lo que buscaba.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El kirchnerismo ganó la pulseada y se quedó con un puesto clave en el Senado

Se complica el acuerdo por las autoridades del Senado: Kicillof no logra el consenso

Inconstitucional: la Justicia anula la resolución contra las tasas municipales

Citan a indagatoria a un exfuncionario de PBA por presunta defraudación a la administración pública

Condenan por fraude a tres exfuncionarios de un municipio bonaerense

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET