Los judiciales se suman a los docentes y confirman un paro para el 2 de marzo

El mismo día donde Kicillof hablará en la Asamblea Legislativa, la AJB confirmó un cese de actividades de forma total en la justicia bonaerense

