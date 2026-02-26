26 de febrero de 2026
MEDIDA DE FUERZA
Los judiciales se suman a los docentes y confirman un paro para el 2 de marzo
El mismo día donde Kicillof hablará en la Asamblea Legislativa, la AJB confirmó un cese de actividades de forma total en la justicia bonaerense
La negociación paritaria fue complicada este mes para el Ejecutivo bonaerense. Todos los gremios rechazaron las dos propuestas realizadas por la Provincia y las bases comenzaron a enojarse con la gestión de Kicillof por considerar insuficientes los aumentos.
El 2 de marzo será un día clave para el gobernador Axel Kicillof. A las 16.30 está previsto que sea la Asamblea Legislativa, donde brindará un extenso discurso en repaso de sus años de gestión. Pero las calles también hablarán durante esa jornada, ya que está anunciado un fuerte paro docente lanzado por la FEB. Al mismo se sumó Suteba (con críticas al gobierno nacional y no al bonaerense). Pero este panorama indica que será el primer año donde las clases no comiencen a tiempo durante la gestión del líder del MDF.
Además de los docentes, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) también anunció una medida de fuerza para el próximo 2 de marzo que afectará a todo el territorio de la Provincia. En un comunicado lanzado en su página web, desde el gremio que conduce Hugo Russo sentenciaron: “En base a los mandatos definidos por las asambleas departamentales realizadas el lunes 23 de febrero, la Comisión Directiva Provincial de la AJB resolvió convocar a un PARO total de actividades el lunes 2 de marzo sin presencialidad y sin teletrabajo en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires”.
“Las y los judiciales bonaerenses estamos atravesando, producto de la profunda crisis económica que se vive en el país, un momento de extrema complejidad, con una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios”, añaden en el escrito.
Allí sostuvieron que “la medida se adopta en reclamo de una propuesta salarial superadora que permita equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”.
Otros reclamos giran en torno a un aumento salarial y los siguientes reclamos:
– Subcategorías E para cargos de menor antigüedad
– Subcategorías para jubilados y pensionados
– Mesa Técnica de Carrera Judicial
– Ley de Paritarias para las y los judiciales
– Defensa del IPS
– Mejoras en el servicio del IOMA
En esa línea, también se suman al reclamo bonaerense por los fondos adeudados por Nación: “Conjuntamente con este reclamo paritario en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, nos sumamos a las acciones y a las voces de otros gremios estatales de la provincia, con quienes sostenemos en unidad el reclamo al Gobierno Nacional por la restitución inmediata de los fondos retenidos a la provincia”.
“Esta retención ilegal daña principalmente al pueblo bonaerense, recortando y afectando el normal funcionamiento de múltiples áreas del Estado provincial, entre ellas el Instituto de Previsión Social, del cual millones de trabajadoras y trabajadores estatales —incluidos las y los judiciales— pueden verse afectados en sus derechos jubilatorios”, cerraron.