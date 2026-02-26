26 de febrero de 2026
RECAMBIO
Harispe presentó la renuncia formal y Mongay se hará cargo de la intendencia de Lezama
El jefe comunal del radicalismo había anunciado que se alejaría de la conducción municipal. Su reemplazante está en funciones desde principio de año
En Lezama se viven tiempos de recambio en la intendencia municipal. Tras anunciar su salida meses atrás, Arnaldo Harispe presentó la renuncia a su cargo y formalmente Myriam Mongay se queda con el cargo de jefa comunal hasta el 2027
Quien fuese presidenta del Concejo Deliberante de Lezama se desempeña como intendenta interina desde el pasado 2 de enero, cuando Harispe extendió su licencia por vacaciones. Desde la comuna informaron a la comunidad que “el Agrim. Arnaldo Harispe ha entregado la renuncia al cargo de intendente, a partir del lunes 2 de marzo de 2026, haciendo saber que su decisión se debe al acogimiento del beneficio jubilatorio”.
En un comunicado, desde el municipio sentenciaron: “La referida nota fue remitida al Honorable Concejo Deliberante con la solicitud de consideración mediante una sesión extraordinaria, a fin de garantizar la institucionalidad de la Municipalidad por razones de orden público”.
El anuncio de Harispe fue en noviembre del año pasado, luego de pasar diez años como intendente de Lezama. La salida se da luego de una derrota del radicalismo en uno de los distritos más jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Luego de la contienda del pasado 7 de septiembre, el peronismo quedó como primera fuerza en el Concejo Deliberante.
Harispe asumió en el cargo en el año 2015 con la alianza Cambiemos. En dicha elección, venció a Marcelo Racciatti, quien fuer el primer intendente del distrito tras lograr su autonomía municipal. En 2019, con el sello de Juntos por el Cambio, se impuso con el 51.85% de los votos, logrando así su reelección.
En 2023 volvió a imponerse con el 52,94% para alcanzar su segunda reelección consecutiva. El jefe comunal anunció que se jubilaba en 2025, luego del triunfo electoral del peronismo (primera victoria desde el año 2011).