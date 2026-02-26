Volver | La Tecla Nacionales 26 de febrero de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Alerta por el agua: se debate la reforma de la ley de Glaciares en medio de visitas qataríes

El Senado debatirá hoy la propuesta del Ejecutivo de Javier Milei que busca modificar la norma actual y flexibilizarla, permitiéndo las actividades extractivistas en zonas periglaciares. La discusión se da en medio de un desembarco de extranjeros en el país, sobre todo en la Patagonia

