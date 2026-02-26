Apps
Jueves, 26 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
26 de febrero de 2026
UNA MAS

Golpe al reciclado: multinacional mexicana baja las persianas en la Segunda

Alpek Polyester Argentina cerrará su planta Ecopek en el Parque Industrial Zárate desde el 31 de marzo de 2026. La firma atribuye la decisión a la caída de la demanda, la falta de incentivos al uso de material reciclado y la competencia de resina virgen importada desde China.

Golpe al reciclado: multinacional mexicana baja las persianas en la Segunda
Compartir

La filial local de Alpek Polyester anunció el cese de actividades de su planta de reciclaje Ecopek, ubicada en el Parque Industrial Zárate, en la provincia de Buenos Aires. La instalación había sido adquirida en 2014 y estaba orientada a la producción de PET reciclado (rPET).

La empresa comunicó a sus clientes que la medida responde a factores estructurales del mercado argentino y regional. Entre ellos, señaló la baja demanda sostenida en los últimos años y la ausencia de un marco regulatorio que incentive el uso de materiales reciclados, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región.

El cierre se hará efectivo a partir del 31 de marzo de 2026. En el comunicado, la compañía agradeció a empleados, clientes y proveedores, y destacó especialmente el trabajo del equipo de Ecopek y de quienes integran la cadena de recolección, que también se verá afectada por la decisión.

Fuentes cercanas a la firma confirmaron que la situación de los 40 trabajadores de la planta está en análisis. La empresa evalúa alternativas que incluyen desvinculaciones o la posible reubicación en otras áreas de la operación local.

El trasfondo económico es determinante. La brecha de precios entre la resina PET virgen y la reciclada alcanza el 35%, con ventaja para el material importado. Según fuentes del sector, la resina virgen proveniente de China llega a valores que las empresas locales consideran difíciles de igualar.

La presión competitiva no es nueva. Países como México, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido aplicaron medidas antidumping para frenar el ingreso de PET chino subsidiado. En la Argentina, en cambio, el sector enfrenta esa competencia sin herramientas equivalentes, lo que impacta en costos y márgenes.

Pese al cierre de Ecopek, la compañía no abandonará el país. Mantiene operativa su planta en General Pacheco y su oficina comercial en Vicente López, desde donde continuará abasteciendo el mercado local. Alpek es actualmente el único productor de PET en la Argentina.

A nivel global, la empresa forma parte del grupo mexicano Alfa y opera 23 plantas en distintos países. Es uno de los principales productores de poliéster en América y un actor relevante en la cadena de suministro de envases y plásticos.

El caso de Ecopek se suma a una serie de ajustes recientes protagonizados por multinacionales en la Argentina. Caída del consumo, presión de costos, volatilidad macroeconómica y competencia de importaciones subsidiadas configuran un escenario que obliga a revisar inversiones y estructuras productivas en el país.
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

VEEDORES EN OUTSIDE

Con ayuda de Kicillof, la AFA fijó domicilio en PBA y consolidó su “radicación definitiva”

La AFA formalizó su cambio de jurisdicción y quedó bajo control exclusivo de la Provincia de Buenos Aires. La resolución de la DPPJ consolidó su domicilio en Pilar y desplazó a la IGJ del poder de policía, en medio de una disputa política y contable entre la gestión de Kicillof y el gobierno nacional.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Cierres como fichas de dominó: la Provincia sufre la caída en cadena de empresas

Salarios en llamas: gremios tensan la cuerda y amenazan con más paros

Un ministro de Kicillof cuestionó la conducción de Cristina en el PJ Nacional

Kicillof entre revueltas internas, el peronismo sin manija y una gira pospuesta

PJ bonaerense: fuerte denuncia por exclusión de una lista en la interna partidaria

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET