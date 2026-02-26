26 de febrero de 2026
UNA MAS
Golpe al reciclado: multinacional mexicana baja las persianas en la Segunda
Alpek Polyester Argentina cerrará su planta Ecopek en el Parque Industrial Zárate desde el 31 de marzo de 2026. La firma atribuye la decisión a la caída de la demanda, la falta de incentivos al uso de material reciclado y la competencia de resina virgen importada desde China.
La filial local de Alpek Polyester anunció el cese de actividades de su planta de reciclaje Ecopek, ubicada en el Parque Industrial Zárate, en la provincia de Buenos Aires. La instalación había sido adquirida en 2014 y estaba orientada a la producción de PET reciclado (rPET).
La empresa comunicó a sus clientes que la medida responde a factores estructurales del mercado argentino y regional. Entre ellos, señaló la baja demanda sostenida en los últimos años y la ausencia de un marco regulatorio que incentive el uso de materiales reciclados, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región.
El cierre se hará efectivo a partir del 31 de marzo de 2026. En el comunicado, la compañía agradeció a empleados, clientes y proveedores, y destacó especialmente el trabajo del equipo de Ecopek y de quienes integran la cadena de recolección, que también se verá afectada por la decisión.
Fuentes cercanas a la firma confirmaron que la situación de los 40 trabajadores de la planta está en análisis. La empresa evalúa alternativas que incluyen desvinculaciones o la posible reubicación en otras áreas de la operación local.
El trasfondo económico es determinante. La brecha de precios entre la resina PET virgen y la reciclada alcanza el 35%, con ventaja para el material importado. Según fuentes del sector, la resina virgen proveniente de China llega a valores que las empresas locales consideran difíciles de igualar.
La presión competitiva no es nueva. Países como México, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido aplicaron medidas antidumping para frenar el ingreso de PET chino subsidiado. En la Argentina, en cambio, el sector enfrenta esa competencia sin herramientas equivalentes, lo que impacta en costos y márgenes.
Pese al cierre de Ecopek, la compañía no abandonará el país. Mantiene operativa su planta en General Pacheco y su oficina comercial en Vicente López, desde donde continuará abasteciendo el mercado local. Alpek es actualmente el único productor de PET en la Argentina.
A nivel global, la empresa forma parte del grupo mexicano Alfa y opera 23 plantas en distintos países. Es uno de los principales productores de poliéster en América y un actor relevante en la cadena de suministro de envases y plásticos.
El caso de Ecopek se suma a una serie de ajustes recientes protagonizados por multinacionales en la Argentina. Caída del consumo, presión de costos, volatilidad macroeconómica y competencia de importaciones subsidiadas configuran un escenario que obliga a revisar inversiones y estructuras productivas en el país.