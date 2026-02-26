Volver | La Tecla Municipios 26 de febrero de 2026 UNA MAS

Golpe al reciclado: multinacional mexicana baja las persianas en la Segunda

Alpek Polyester Argentina cerrará su planta Ecopek en el Parque Industrial Zárate desde el 31 de marzo de 2026. La firma atribuye la decisión a la caída de la demanda, la falta de incentivos al uso de material reciclado y la competencia de resina virgen importada desde China.

