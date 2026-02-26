Paro de controladores aéreos complica el cierre de febrero: cronograma de medidas de fuerza y vuelos afectados

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) comenzó esta mañana un nuevo conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) que impactará los servicios aéreos en todo el territorio nacional. El gremio de controladores aéreos decidió medidas de fuerza diarias de tres horas tras el vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria y la falta de acuerdo paritario.



El reclamo central apunta a una recomposición salarial pendiente y a irregularidades en el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo. Aunque en 2025 se había pactado un incremento del 15% en cuatro tramos, los controladores sostienen que las negociaciones no avanzan y que persisten incumplimientos por parte de la empresa estatal.



Las interrupciones, que impiden autorizar nuevos despegues y la transmisión de planes de vuelo durante las franjas establecidas, se extenderán de la siguiente manera: jueves 26 de febrero de 15:00 a 18:00 para toda la aviación; viernes 27 de febrero de 19:00 a 22:00 también para toda la aviación; sábado 28 de febrero de 13:00 a 16:00 limitado a aviación general y no regular; domingo 1 de marzo de 9:00 a 12:00 exclusivo para aviación comercial regular de cabotaje; y lunes 2 de marzo de 5:00 a 8:00 nuevamente para toda la aviación.



La EANA aclaró que las operaciones ya iniciadas no se verán afectadas y que quedan exceptuadas las aeronaves en emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento. Esta medida se suma a las complicaciones recientes derivadas del paro general de la CGT y las acciones de otros sindicatos aeronáuticos, que ya generaron miles de pasajeros con vuelos cancelados o reprogramados.



Las aerolíneas como JetSMART informaron que ofrecerán cambios de fecha sin costo para los vuelos impactados este jueves. Las autoridades recomiendan a los pasajeros verificar el estado de su vuelo directamente con la compañía aérea o en los sitios oficiales de los aeropuertos antes de dirigirse a las terminales, ya que se esperan demoras y modificaciones de horarios en todo el país durante estos días.