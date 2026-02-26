Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de febrero de 2026 REVES JUDICIAL

Inconstitucional: la Justicia anula la resolución contra las tasas municipales

El fallo determinó que la norma nacional afectaba la recaudación y vulneraba la autonomía local. Pergamino abrió la puerta a reclamos similares en otros distritos bonaerenses.

Compartir