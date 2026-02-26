Apps
Jueves, 26 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
26 de febrero de 2026
REVES JUDICIAL

Inconstitucional: la Justicia anula la resolución contra las tasas municipales

El fallo determinó que la norma nacional afectaba la recaudación y vulneraba la autonomía local. Pergamino abrió la puerta a reclamos similares en otros distritos bonaerenses.

Inconstitucional: la Justicia anula la resolución contra las tasas municipales
Compartir

La Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución dictada en 2024 por el ministro de Economía Luis Caputo que prohibía a los intendentes incluir en las facturas de servicios públicos cargos ajenos al servicio contratado por el consumidor, como tasas municipales. El fallo consideró que la medida avanzaba sobre competencias propias de los municipios.

La decisión fue adoptada en el marco de una acción de amparo presentada por la Municipalidad de Pergamino, que cuestionó la normativa por entender que vulneraba la autonomía municipal. El planteo fue impulsado por la gestión del intendente Javier Martínez (PRO), quien en la última elección selló un acuerdo local con el espacio Hechos, de los hermanos Passaglia.

En la demanda, el municipio explicó que percibe la tasa de alumbrado público a través de la factura del servicio de energía eléctrica, en virtud de un convenio con la cooperativa concesionaria. Según argumentó, impedir ese mecanismo de cobro afectaría gravemente el financiamiento del sistema de alumbrado público y pondría en riesgo el funcionamiento de edificios municipales, centros de desarrollo infantil, el sistema de monitoreo de seguridad y otros servicios esenciales.

El juez federal subrogante Carlos Villafuerte Ruzo dio la razón a la comuna y sostuvo que la prohibición “influye en la recaudación”, lo que impacta directamente en la capacidad operativa del municipio. En ese sentido, entendió que la resolución cuestionada alteraba de manera sustancial el esquema de financiamiento local.

En el fallo, que fue difundido por el portal Palabras del Derecho, el magistrado concluyó que la norma es inconstitucional y que la providencia reglamentaria resulta ilegítima, ya que al emanar de una autoridad nacional invade la esfera propia de las municipalidades y desconoce el reparto de competencias establecido por la Constitución. La sentencia sienta un precedente que podría ser invocado por otros distritos bonaerenses en situaciones similares.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

VEEDORES EN OUTSIDE

Con ayuda de Kicillof, la AFA fijó domicilio en PBA y consolidó su “radicación definitiva”

La AFA formalizó su cambio de jurisdicción y quedó bajo control exclusivo de la Provincia de Buenos Aires. La resolución de la DPPJ consolidó su domicilio en Pilar y desplazó a la IGJ del poder de policía, en medio de una disputa política y contable entre la gestión de Kicillof y el gobierno nacional.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Cierres como fichas de dominó: la Provincia sufre la caída en cadena de empresas

Salarios en llamas: gremios tensan la cuerda y amenazan con más paros

Un ministro de Kicillof cuestionó la conducción de Cristina en el PJ Nacional

Kicillof entre revueltas internas, el peronismo sin manija y una gira pospuesta

PJ bonaerense: fuerte denuncia por exclusión de una lista en la interna partidaria

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET