Cooperativas platenses: dudas sobre las contrataciones y los montos

La oposición presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante de La Plata, en el que exige al gobierno de Julio Alak que dé a conocer el listado completo de las cooperativas contratadas por el municipio.



El proyecto solicita que el Departamento Ejecutivo informe al Concejo “en un plazo de diez días corridos” la nómina completa de cooperativas con convenio vigente y el monto total asignado a cada una durante el ejercicio 2026. También requiere el detalle de las contraprestaciones, las tareas específicas y las zonas de servicio asignadas a cada organización y si cuentan con Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).



Actualmente no existe un listado público oficial y completo de las cooperativas que trabajan directamente para la Municipalidad de La Plata bajo la gestión de Julio Alak (diciembre 2023). La información sobre convenios, nombres, montos y zonas de trabajo no se publica de forma abierta en el sitio municipal, Boletín Oficial o portales de transparencia accesibles.



El pedido, en términos concretos, hace un fuerte énfasis en la falta de transparencia sobre quiénes realizan tareas de servicios públicos de limpieza en la ciudad, teniendo en cuenta que en gestiones anteriores este tipo de tareas contaban con infinidad de irregularidades.



Hasta ahora, no hay respuesta pública del Municipio ni publicación del listado solicitado, el oficialismo tiene un plazo de diez días para dar respuestas, según lo establecido por el Derecho de Acceso a la Información Pública en Argentina (Ley 27.275), este derecho fomenta la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en temas de interés público y cualquiera puede ejercerlo.



Lo que se sabe de fuentes públicas sobre cómo la gestión de Alak actúa con las cooperativas es que prioriza capacitación y reconversión de cooperativas, por ejemplo, los ex vendedores ambulantes que cuentan con espacios públicos controlados para trabajar (18 y 71).



El municipio se propuso no realizar masivas contrataciones directas como en administraciones previas, donde había hasta 36 cooperativas en tareas de mantenimiento.



Según pudo averiguar La Tecla, hay menciones puntuales a cooperativas vinculadas o beneficiadas indirectamente: “Cooperativa de Trabajo Advance Limitada”, firmó convenio con la Municipalidad en mayo 2024 (mencionado en documento oficial del Archivo General). Otro ejemplo es la “Cooperativa Mi Ciudad”, jóvenes emprendedores que recibieron equipamiento a través del programa provincial “Impulso Cooperativo” (noviembre 2025), con participación del Municipio e IPAC en la entrega.

