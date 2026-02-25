25 de febrero de 2026
CONTRIBUYENTES EN ALERTA
Billeteras virtuales: el nuevo foco de ARCA que afectará a monotributistas
El fisco analiza ingresos digitales y puede subir de categoría o excluir del régimen si detecta desvíos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició un proceso de recategorización de oficio para monotributistas tras analizar movimientos en billeteras virtuales y plataformas digitales correspondientes a 2024 y 2025. El organismo cruzó información de sistemas electrónicos para verificar si los ingresos registrados coincidían con la categoría declarada por cada contribuyente y, en los casos en que detectó desvíos, ajustó automáticamente la escala.
Las notificaciones enviadas señalan, en muchos casos, que los montos depositados superaron los límites permitidos para el régimen simplificado. Si el contribuyente no presenta un descargo dentro de los 15 días hábiles, la recategorización queda confirmada de manera automática. La apelación debe realizarse a través del sistema de Presentaciones Digitales, adjuntando documentación que respalde el origen de los fondos.
Contadores y especialistas tributarios advirtieron que, en una primera instancia, el organismo toma el total de los ingresos informados sin discriminar si corresponden a actividad comercial o a movimientos personales, como préstamos, transferencias familiares o venta de bienes. Por eso recomiendan revisar los datos y reunir pruebas que permitan justificar qué operaciones están alcanzadas por el monotributo y cuáles no.
El procedimiento tiene respaldo en la ley 24.977 y en resoluciones generales vigentes que habilitan el procesamiento de datos de operaciones electrónicas. Desde ARCA señalaron que el objetivo es detectar inconsistencias y otorgar la posibilidad de defensa antes de confirmar los cambios. Sin embargo, la medida generó cuestionamientos porque se produce pocos días después de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, que el Gobierno presentó como una herramienta para reducir la presión sobre los contribuyentes.