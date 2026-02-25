25 de febrero de 2026
CLIMA POLITICO
PJ bonaerense: fuerte denuncia por exclusión de una lista en la interna partidaria
El Movimiento Justicialista Nuevejuliense asegura que presentó 150 avales y que la impugnación responde a una disputa de poder interna.
A menos de un mes de las elecciones internas del Partido Justicialista bonaerense previstas para el 15 de marzo, el Movimiento Justicialista Nuevejuliense denunció que su lista fue impugnada y acusó al sector de La Cámpora de impedirles competir. En una conferencia de prensa realizada en el Sindicato de Luz y Fuerza el 23 de febrero, los referentes del espacio afirmaron que la decisión fue “política” y no técnica, y que buscan dejarlos fuera de la contienda interna.
Según detallaron, el 29 de enero presentaron ante la sede del PJ los avales requeridos para oficializar la lista: necesitaban 98 firmas y entregaron 150, de las cuales 147 fueron confirmadas. El 8 de febrero formalizaron la documentación certificada ante escribano, junto con la carga digital y física de los avales. Sin embargo, el 19 de febrero, a través de una resolución publicada en la web del partido, se informó que la lista no había sido oficializada por “avales insuficientes”, sin notificación previa. El recurso de reposición y la apelación presentados por los apoderados fueron rechazados y, finalmente, la otra lista quedó consagrada.
Cristian Martín, quien se postulaba como presidente del PJ local, sostuvo que la lista fue “bajada” pese a haber cumplido con todos los requisitos formales y agradeció el acompañamiento de agrupaciones, gremios y sindicatos del distrito. Por su parte, el apoderado Juan Pablo Gagliano explicó que el eventual problema habría sido un desperfecto en el sistema de carga online del partido, aunque aseguró que también se entregaron los avales en formato papel y en soporte digital. “No fueron avales insuficientes, fueron decisiones políticas”, insistieron.
Las críticas apuntaron directamente a dirigentes vinculados a La Cámpora y a la conducción partidaria, a quienes responsabilizaron por lo que consideran una exclusión deliberada del movimiento obrero y de sectores internos del peronismo local. “Esto genera quiebres y frustración, pero no vamos a bajar los brazos”, afirmaron. Desde el espacio aseguraron que continuarán trabajando con miras a 2027 y que la denuncia pública busca visibilizar prácticas que, según sostienen, deben cambiar dentro del peronismo de 9 de Julio.