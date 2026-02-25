25 de febrero de 2026
RELEVAMIENTO
La era Milei: mayoría apuesta al cambio, pero la polarización no afloja
Las encuestas revelan apoyo estructural al rumbo oficial, pero también un rechazo consolidado y un clima social tenso.
Javier Milei arranca 2026 como el centro indiscutido de la política argentina. En las redes sociales concentra 29.369.100 menciones en el último año, más del triple que Cristina Kirchner, la segunda dirigente más nombrada. El Presidente logró un “share” de entre 45% y 55% en distintos tramos de su gestión, monopolizando la agenda pública con picos de conversación tras el DNU 70/2023, la polémica en Davos y el caso $LIBRA. Solo la detención de Cristina Kirchner logró desplazarlo momentáneamente del foco digital.
Ese dominio online convive con una sociedad polarizada. Según DC Consultores, el 66,7% de los argentinos considera que las reformas impulsadas por Milei son “el comienzo del despegue”, frente a un 33,3% que las interpreta como “el principio del fin”. El informe habla de una “expectativa binaria”: dos tercios que aún apuestan al cambio, pese al ajuste y al estancamiento económico, y un tercio opositor consolidado.
La evaluación de la gestión muestra un respaldo moderado pero consistente. En una escala del 1 al 10, el Gobierno obtiene una nota promedio de 6,7. Además, el 59,3% afirma creer en los datos oficiales sobre inflación, pobreza e inversiones, mientras que el 40,7% desconfía. La reforma laboral divide aguas: 30,4% la considera muy buena y 34,8% cree que es positiva pero insuficiente, contra un 34,8% que la ve entre maquillaje o directamente pésima.
El respaldo social también se expresa en temas sensibles. Una amplia mayoría apoya bajar la edad de imputabilidad: 63,6% quiere llevarla a 13 años y 9,5% a 14, mientras solo el 20,1% prefiere mantenerla en 16. En paralelo, entre las reformas estructurales, la previsional concentra el mayor nivel de acuerdo (45,6%), seguida por la tributaria (36,4%) y la laboral (32,1%), aunque todas registran niveles significativos de rechazo.
En términos de imagen, el Presidente mantiene números ajustados. Según Giacobbe & Asociados, Milei tiene 42,8% de imagen positiva y 47,1% negativa, confirmando una grieta persistente. Otros dirigentes también exhiben altos niveles de rechazo: Axel Kicillof supera el 57% de imagen negativa y Mauricio Macri el 51%. Patricia Bullrich aparece más equilibrada, mientras que Cristina Kirchner es vista mayoritariamente como una figura “del pasado” por el 67% de los consultados.
El cuadro general muestra un liderazgo con centralidad indiscutida y capacidad de marcar agenda, pero atravesado por un clima áspero y una polarización estructural. Milei domina el “megáfono digital” y sostiene una mayoría que aún cree en el rumbo reformista, aunque el rechazo permanece alto y el debate político sigue partido en mitades.