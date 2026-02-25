Paro en el fútbol argentino: ¿qué clubes respaldan la medida?

La Asociación del Fútbol Argentino resolvió suspender la novena fecha del Torneo Apertura como parte de una medida de fuerza que paralizará la actividad oficial durante varios días.



La determinación fue adoptada en el marco de una reunión del Comité Ejecutivo y se inscribe en un escenario de tensión institucional que involucra a la conducción de la casa madre del fútbol nacional.



Estas decisiones son en respaldo a la conducción de AFA liderada por Chiqui Tapia y Pablo Toviggino tras las denuncias por presunta evasión fiscal



La medida implica la postergación total de los partidos previstos para esa jornada y obligará a una reprogramación integral del calendario, tanto en la Primera División como en otras categorías alcanzadas por la disposición.



En un torneo con agenda ajustada, la suspensión genera un efecto dominó que impactará en la planificación de los clubes, los viajes, la organización de los estadios y la preparación física de los planteles.



Entre las instituciones que expresaron públicamente su respaldo se encuentran Boca Juniors, Rosario Central, San Lorenzo, Independiente y Central Córdoba. A través de comunicados oficiales, estas entidades manifestaron su acompañamiento a la conducción de la AFA y remarcaron la necesidad de preservar la institucionalidad del fútbol argentino.



También se sumaron Aldosivi, Belgrano e Instituto, que oficializaron su adhesión a la decisión. En algunos casos, el respaldo fue explícito en redes sociales y canales institucionales; en otros, se expresó puertas adentro en el ámbito dirigencial.



Equipos como River Plate, Racing Club y Vélez Sarsfield acompañaron la postura en la votación interna, aunque mantuvieron un perfil más moderado en el plano público. La amplia mayoría de los clubes de Primera División se alineó detrás de la medida, lo que configura un escenario de respaldo casi unánime dentro de la estructura formal del fútbol profesional.



La suspensión de una fecha completa del campeonato es una decisión poco frecuente en el ámbito local y refleja la magnitud del conflicto que atraviesa la dirigencia. Más allá del impacto inmediato en lo deportivo, la medida tiene implicancias económicas y organizativas: televisación, compromisos comerciales y logística deberán ajustarse a la nueva programación que definirá la AFA en los próximos días.



Mientras se aguarda una resolución que permita retomar la normalidad, el fútbol argentino queda en pausa. Hinchas, jugadores y cuerpos técnicos observan con expectativa el desenlace de un conflicto que trasciende el resultado en la cancha y pone en juego el equilibrio institucional de uno de los deportes más convocantes del país.