25 de febrero de 2026
RECLAMOS
El conflicto universitario escala en Mar del Plata y se define un esquema de paros mensuales
La asamblea docente resolvió endurecer su plan de lucha con huelgas de una semana completa por mes durante todo el primer cuatrimestre. El gremio marplatense busca nacionalizar su rechazo a la reforma laboral y al proyecto de "libertad educativa" mediante una alianza estratégica con centrales obreras y la federación nacional.
La dinámica de la educación superior en Mar del Plata ingresó en una fase de alta conflictividad tras la última resolución de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM). En un contexto marcado por la tensión presupuestaria y la incertidumbre salarial, el gremio docente formalizó un esquema de medidas de fuerza que, de cumplirse las proyecciones legislativas del Gobierno Nacional, afectará de manera directa el inicio y desarrollo del ciclo lectivo. La decisión central radica en la implementación de una semana de paro total de actividades cada mes durante el primer cuatrimestre, con fecha de inicio prevista para el próximo 16 de marzo.
Esta radicalización del reclamo no se limita únicamente a la esfera de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). La estrategia de ADUM contempla elevar estas propuestas a la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) para coordinar una respuesta unificada a nivel país. El detonante de esta intensificación es el avance del nuevo proyecto oficialista sobre financiamiento universitario, el cual el gremio contrapone a la ley vigente. Según los mandatos de la asamblea, la ejecución de este calendario de huelgas está atada al tratamiento de dicha iniciativa en el Congreso, lo que traslada la resolución del conflicto al terreno parlamentario.
En paralelo, el sector docente ha decidido integrar sus demandas específicas en un frente de oposición más amplio contra la Reforma Laboral impulsada por el Ejecutivo. Esta alineación se traducirá en el acompañamiento a las jornadas de protesta convocadas por la CTA y en la realización de un paro activo el 2 de marzo en los niveles preuniversitarios, en sintonía con la medida de CTERA. De este modo, el conflicto universitario marplatense escala de una disputa puramente sectorial para insertarse en el debate nacional sobre el marco regulatorio del trabajo y las condiciones de contratación.
Otro de los ejes de preocupación que emergen de la asamblea es el análisis del proyecto de Ley de Libertad Educativa, al que en el ámbito sindical denominan “Ley Techint”. El gremio ha solicitado formalmente una instancia de debate para evaluar el impacto de esta normativa en el sistema público. Asimismo, la estrategia de visibilización local incluirá el pedido de traslado de la carpa itinerante de CONADU a la ciudad durante abril y la realización de un plenario conjunto con el personal no docente (APU).
Con estas medidas, el gremio busca presionar no solo al Gobierno Nacional, sino también al Consejo Superior de la UNMDP para que tome una posición institucional frente a un escenario que pone en duda la estabilidad del sistema universitario.