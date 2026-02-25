Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de febrero de 2026 RECLAMOS

El conflicto universitario escala en Mar del Plata y se define un esquema de paros mensuales

La asamblea docente resolvió endurecer su plan de lucha con huelgas de una semana completa por mes durante todo el primer cuatrimestre. El gremio marplatense busca nacionalizar su rechazo a la reforma laboral y al proyecto de "libertad educativa" mediante una alianza estratégica con centrales obreras y la federación nacional.

