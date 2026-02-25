Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de febrero de 2026 CONTRA LAS CUERDAS

Salarios en llamas: gremios tensan la cuerda y amenazan con más paros

Con la huelga docente confirmada para el lunes, estatales y judiciales exigen reabrir paritarias mientras la Provincia culpa a la Nación por un rojo millonario.

