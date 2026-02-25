25 de febrero de 2026
CONTRA LAS CUERDAS
Salarios en llamas: gremios tensan la cuerda y amenazan con más paros
Con la huelga docente confirmada para el lunes, estatales y judiciales exigen reabrir paritarias mientras la Provincia culpa a la Nación por un rojo millonario.
Con el paro docente confirmado para el próximo lunes, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo, la tensión salarial en la provincia de Buenos Aires entró en zona roja. Los gremios estatales salieron a exigir la urgente reanudación de las paritarias luego de rechazar el aumento del 3% ofrecido para febrero, al considerarlo “insuficiente” frente a una inflación que —advierten— no refleja el verdadero impacto en los bolsillos.
Desde el Gobierno bonaerense dejaron trascender que esta semana podría aparecer una oferta reformulada con la intención de mostrar algún acuerdo antes del 2 de marzo y evitar que el conflicto se prolongue más allá del lunes. Sin embargo, otras versiones indican que la administración de Axel Kicillof podría tomarse más tiempo, ya que las liquidaciones salariales recién comienzan el 13 de marzo. Por ahora, la convocatoria formal a paritarias no llegó.
En ese marco, Fegeppba reclamó negociaciones “urgentes” y la reapertura de mesas sectoriales, además de avanzar con la recategorización de empleados públicos. ATE, por su parte, advirtió que los estatales cerraron 2025 con una pérdida de poder adquisitivo cercana al 6% y pidió medidas para reforzar los ingresos provinciales, como subas en el Inmobiliario Rural, cargos adicionales a barrios cerrados, gravámenes a inmuebles ociosos y un mayor peso del impuesto a la herencia.
La discusión salarial se da en medio de un escenario financiero crítico. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, aseguró que la Provincia perdió $22,2 billones desde la asunción de Javier Milei por recortes de fondos, obras paralizadas y caída de la recaudación. “Atravesamos un ahogo financiero inédito”, lanzó. Mientras tanto, los judiciales ya convocaron a un paro para el 2 de marzo y buscan sumar adhesiones. El conflicto escala y el inicio de clases pende de un hilo.