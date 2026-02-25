Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de febrero de 2026 NEGOCIACIONES

En medio de los rechazos generalizados, un nuevo gremio se sumó al reclamo por paritarias

Luego de que ATE y los judiciales rechazaran el acuerdo paritario por “insuficiente”, Fegeppba se sumó al resto de los estatales que exigen una nueva convocatoria para discutir salarios. ​​​​​​​

