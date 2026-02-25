25 de febrero de 2026
NEGOCIACIONES
En medio de los rechazos generalizados, un nuevo gremio se sumó al reclamo por paritarias
Luego de que ATE y los judiciales rechazaran el acuerdo paritario por “insuficiente”, Fegeppba se sumó al resto de los estatales que exigen una nueva convocatoria para discutir salarios.
Los sindicatos estatales nucleados en la Federación Gremial de Empleados de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) se sumaron al creciente pedido de los gremios estatales -incluidos los docentes, que van al paro el lunes próximo- para que el gobierno de Axel Kicillof los convoque a retomar las negociaciones por un aumento salarial, mientras que el Ejecutivo hace hincapié en las dificultades financieras devenidas, entre otras cuestiones, de la deuda que le reclama al gobierno de Javier Milei, cuya cifra actualizada asciende a los 22 billones de pesos.
Como ya hizo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Fegeppba envió una nota formal al ministerio de Trabajo en la que reclama retomar la negociación para que un eventual acuerdo impacte en los sueldos de marzo, ya que los de febrero se liquidarán con apenas un 1,5% de incremento, una decisión unilateral que tomó el Ejecutivo para que los salarios no sean inferiores a los de diciembre, ya que en enero se pagó un retroactivo que ahora desaparece de las liquidaciones.
En la presentación, Fegeppba explica que “la compleja situación económica de los trabajadores públicos ” (…) impone una necesidad extrema de buscar una urgente recomposición acorde con los índices inflacionarios publicados, que a todas luces no evidencian la real subida de los precios en muchos de los rubros esenciales para la vida de los argentinos”.
El gobierno ofertó 3% pero todos los gremios lo rechazaro n, aunque como no cerró la paritaria todos están a la espera de una nueva convocatoria para intentar llegar a un acuerdo.
La propuesta de los estatales
El gremio que nuclea a los empleados de la administración pública en la provincia de Buenos Aires instó al gobernador Axel Kicillof a cobrar más impuestos a los countries y las propiedades ociosas para poder sufragar un aumento a los empleados estatales.
La filial bonaerense de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó esta sugerencia en un comunicado en el que exhorta al Ministerio de Trabajo provincial, conducido por Walter Correa, a convocar en forma “urgente” a una nueva reunión paritaria para negociar un incremento salarial.
La solicitud enviada a Correa apunta al gobierno nacional de Javier Milei por el ajuste ejercido sobre los trabajadores y también porque “asfixió” económicamente al gobierno de Kicillof. Pero en el texto la ATE sugiere medidas que el Gobernador podría tomar para poder financiar una recomposición de los ingresos de los empleados de la Provincia.
“Junto a la implementación de tarifazos, el recorte de recursos del gobierno nacional sobre la Provincia de Buenos Aires por un monto de 22 Billones de pesos asfixió al Gobierno Provincial. Lo cual supone un combo que solo se traduce en perjuicios de los y las bonaerenses en general y los y las trabajadoras estatales en particular”, apunta el gremio.
Sin embargo, añade que, “además de los reclamos por los fondos robados a la Provincia por el Ejecutivo nacional, deben pensarse iniciativas de cara a la apropiación de mayores niveles de renta de los que más tienen en nuestro territorio provincial”.
“Sólo por mencionar algunas: aumentar el impuesto inmobiliario rural, cobro adicional para inmuebles dentro barrios cerrados, impuesto adicional al inmueble urbano ocioso, fortalecimiento del impuesto a la herencia, entre otros”, puntualiza el texto de la asociación sindical liderada por Claudio Arévalo en territorio bonaerense.