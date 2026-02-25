Volver | La Tecla Nacionales 25 de febrero de 2026 ASADO PRESIDENCIAL

Milei agasajará a legisladores propios y aliados para celebrar la Reforma Laboral

La cita en la Quinta de Olivos, en este caso será tras la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. La invitación mantiene una premisa innegociable: cada legislador deberá pagar su propio cubierto.

