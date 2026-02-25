25 de febrero de 2026
ASADO PRESIDENCIAL
Milei agasajará a legisladores propios y aliados para celebrar la Reforma Laboral
La cita en la Quinta de Olivos, en este caso será tras la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. La invitación mantiene una premisa innegociable: cada legislador deberá pagar su propio cubierto.
El presidente Javier Milei volverá a convertir la Quinta de Olivos en el epicentro de la estrategia política oficialista, ya que tras su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el mandatario invitó a diputados y senadores a compartir un asado el próximo domingo, con el objetivo de celebrar el respaldo parlamentario obtenido durante las sesiones extraordinarias.
Fiel a su estilo de "no hay plata" para gastos protocolares, la invitación mantiene una premisa innegociable: cada legislador deberá pagar su propio cubierto, o al menos ese es el relato oficial que trascendió este martes.
Esta modalidad ya tiene antecedentes, como el asado de los "87 héroes" en septiembre de 2024 (donde el costo fue de $20.000 por persona) o el encuentro de Gabinete de diciembre pasado.
Según trascendió, Milei busca agradecer el trabajo realizado, especialmente la aprobación de la Reforma Laboral, y motivar a la tropa libertaria para acelerar la agenda legislativa pendiente en este inicio de 2026.
A la cita no solo acudirán los bloques de La Libertad Avanza (LLA), sino también legisladores de sectores aliados que fueron fundamentales para las recientes victorias parlamentarias.
El encuentro contará con la presencia de figuras clave del círculo íntimo presidencial, como Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem, reforzando la Quinta de Olivos como el búnker de unidad política para los desafíos que vendrán en el año legislativo.