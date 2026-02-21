Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de febrero de 2026 INFORME

La mora familiar salta al 24% y pone en jaque al crédito como sostén del consumo

Un informe basado en datos del Banco Central de la República Argentina revela que 20,5 millones de adultos están endeudados y que casi uno de cada cuatro tiene atrasos en sus pagos. La irregularidad trepa al 24,6% en entidades no financieras y al 8,8% en bancos, configurando un escenario que limita el rol del crédito en 2026.

