Turismo sí, efluentes cloacales no: Madariaga se harta de los desagües geselinos

El Municipio de General Madariaga denunció que efluentes cloacales sin tratamiento provenientes de la planta depuradora de Villa Gesell cruzan la Ruta 11 y se vuelcan en su territorio a través de canales clandestinos detectados con drones. Tras constatar el daño ambiental, evalúan acciones judiciales para frenar los vertidos y exigir reparación.

