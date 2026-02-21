21 de febrero de 2026
A LA JUSTICIA
Turismo sí, efluentes cloacales no: Madariaga se harta de los desagües geselinos
El Municipio de General Madariaga denunció que efluentes cloacales sin tratamiento provenientes de la planta depuradora de Villa Gesell cruzan la Ruta 11 y se vuelcan en su territorio a través de canales clandestinos detectados con drones. Tras constatar el daño ambiental, evalúan acciones judiciales para frenar los vertidos y exigir reparación.
El Municipio de General Madariaga analiza iniciar acciones judiciales contra el vecino partido de Villa Gesell ya que éste derramaría reiteradamente efluentes cloacales sin tratamiento en su territorio. Esos desechos llegarían a través de dos canales detectados desde un dron.
La contaminación se produce cuando los desechos cloacales provenientes de la planta depuradora geselina de Absa cruzan la Ruta 11 y se esparcen sobre tierras madariaguenses, generando un grave daño ambiental, según lo constatado el miércoles 18 por miembros de las áreas de Inspección, Legales y Frente de Ruta 11, quienes se presentaron en el límite entre ambos distritos.
Tras una inspección ocular e imágenes obtenidas con drones, se detectó que frente a la planta depuradora de Villa Gesell se abrió un canal de desagote cloacal que ingresa a General Madariaga. Al mismo tiempo se halló otro cruce de efluentes próximo a la rotonda de ingreso a la villa que que desemboca en otro canal de aproximadamente dos kilómetros de longitud, informó El Mensajero de la Costa.
'Estos derrames generan una grave contaminación ambiental sobre territorio madariaguense', señalaron desde la comuna, que ya había advertido situaciones similares con el partido de Pinamar. General Madariaga no descarta recurrir a la Justicia para exigir el cese de los vertidos y la correspondiente reparación del daño ambiental.