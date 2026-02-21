Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de febrero de 2026 TODO LISTO

Con número y color asignados, el PJ PBA se prepara para las internas del 15 de marzo

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires oficializó la asignación de números y colores a las listas que competirán en las elecciones internas del 15 de marzo de 2026. Celeste 2, Azul 4 y Blanco 6 serán las principales identificaciones en distritos clave como Morón, San Miguel, General Pueyrredón y San Nicolás.

