Un gremio le dijo que no a Kicillof y se endurece la negociación por los sueldos
Los judiciales rechazaron por insuficiente la propuesta de aumento salarial de la Provincia y definirán medidas de fuerza. Les habían ofrecido el 3%.
La negociación entre el gobierno de Axel Kicillof y los empleados judiciales por la cuestión salarial no llegó a buen puerto y el gremio podría decidir medidas de fuerza en protesta por la falta de recomposición en los ingresos.
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) rechazó hoy por “insuficiente” la oferta de la Provincia de Buenos Aires de un incremento del 3% en los sueldos y convocó a una asamblea para el lunes, en la que se podrían definir medidas de fuerza.
El endurecimiento en la negociación paritaria se dio luego de que el Ministerio de Economía provincial ofertara un aumento que, para el gremio, no alcanza a recomponer los salarios de los judiciales frente a la inflación.
Esa propuesta se vehiculizó hoy en una reunión por vía telemática entre autoridades de Economía y representantes de la AJB.
“La oferta consiste en un 3% de incremento para el mes de febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026. Frente a ello, la AJB expresó el rechazo a la misma y solicitó que, a la brevedad, se convoque a una nueva instancia paritaria con una propuesta superadora”, explicó hoy el gremio en un comunicado.