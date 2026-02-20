Apps
20 de febrero de 2026
PUDO SER TRAGEDIA

Alarma y heridos: explotó un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería

El paquete estaba almacenado desde hacía cuatro meses y estaba dirigido a un ex director del establecimiento. Tres personas sufrieron quemaduras. La ministra Monteoliva fue al lugar. No hay sospechosos.

Alarma y heridos: explotó un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería
El estallido de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), produjo conmoción hoy además de dejar un saldo de tres personas heridas.

La explosión ocurrió pasado el mediodía en la sede de la escuela en el barrio porteño de San Nicolás, y les produjo quemaduras a tres personas, dos de las cuales fueron trasladadas al Hospital Argerich, mientras que una cuarta debió ser asistida con oxígeno.

El paquete estaba almacenado en el edificio hacía cuatro meses. Iba dirigido a Diego Gasparutti, un militar retirado que fue director de la escuela entre 2021 y 2022.

El estallido ocurrió precisamente cuando Gasparutti fue a retirar el envío, una encomienda compuesta por tres paquetes, uno de los cuales resultó ser explosivo.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, fue al lugar, donde mantuvo un diálogo con el director del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti. Luego no hizo declaraciones.

También concurrieron a la escena del hecho dotaciones de bomberos y policías porteños y federales.

Hasta el momento no hay ningún sospechoso identificado, según trascendió.
 

