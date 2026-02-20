Volver | La Tecla Nacionales 20 de febrero de 2026 PUDO SER TRAGEDIA

Alarma y heridos: explotó un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería

El paquete estaba almacenado desde hacía cuatro meses y estaba dirigido a un ex director del establecimiento. Tres personas sufrieron quemaduras. La ministra Monteoliva fue al lugar. No hay sospechosos.

