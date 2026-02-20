Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de febrero de 2026 AL FRENTE

Kicillof ya conduce el PJ bonaerense: oficializaron su lista única

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires oficializó la lista única que encabeza Axel Kicillof como candidato a presidente del Consejo Provincial, de cara a las elecciones internas convocadas para el 15 de marzo. La decisión quedó plasmada en la Resolución N° 15, firmada este 19 de febrero.

