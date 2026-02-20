20 de febrero de 2026
AL FRENTE
Kicillof ya conduce el PJ bonaerense: oficializaron su lista única
La Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires oficializó la lista única que encabeza Axel Kicillof como candidato a presidente del Consejo Provincial, de cara a las elecciones internas convocadas para el 15 de marzo. La decisión quedó plasmada en la Resolución N° 15, firmada este 19 de febrero.
Según el texto, tras el análisis formal de la documentación presentada dentro de los plazos establecidos por el cronograma electoral, la nómina cumplió con todos los requisitos exigidos por la normativa partidaria. De esta manera, el gobernador bonaerense quedó oficialmente habilitado para conducir el máximo órgano partidario provincial.
La resolución también oficializó las listas de consejeros provinciales por rama. En el sector gremial encabeza María Fabiola Mosquera; en la rama de la Mujer lo hace Verónica Magario; y en la Juventud, Aylén Katopodis.
En cuanto a los consejeros por sección electoral, la Primera estará liderada por Alberto Descalzo; la Segunda, por Mauro Poletti; la Tercera, por Fernando Espinoza; la Cuarta, por María Celia Gianini; la Quinta, por Gustavo Barrera; la Sexta, por Federico Susbielles; la Séptima, por Guillermo Santellán; y la Octava, por Julio Alak.
El anexo de la resolución incluye la nómina completa de titulares y suplentes, entre los que figuran dirigentes como Mayra Mendoza, María Fernanda Raverta y Andrés Larroque, consolidando un esquema que integra intendentes, legisladores y referentes territoriales.
Con la oficialización de la lista única a nivel provincial, el kicillofismo asegura el control formal del Consejo Provincial del PJ, mientras en distintos distritos continúan las negociaciones y, en algunos casos, las internas abiertas por las conducciones locales.