Apps
Viernes, 20 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
20 de febrero de 2026
AL FRENTE

Kicillof ya conduce el PJ bonaerense: oficializaron su lista única

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires oficializó la lista única que encabeza Axel Kicillof como candidato a presidente del Consejo Provincial, de cara a las elecciones internas convocadas para el 15 de marzo. La decisión quedó plasmada en la Resolución N° 15, firmada este 19 de febrero.

Kicillof ya conduce el PJ bonaerense: oficializaron su lista única
Compartir

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires oficializó la lista única que encabeza Axel Kicillof como candidato a presidente del Consejo Provincial, de cara a las elecciones internas convocadas para el 15 de marzo. La decisión quedó plasmada en la Resolución N° 15, firmada este 19 de febrero.

Según el texto, tras el análisis formal de la documentación presentada dentro de los plazos establecidos por el cronograma electoral, la nómina cumplió con todos los requisitos exigidos por la normativa partidaria. De esta manera, el gobernador bonaerense quedó oficialmente habilitado para conducir el máximo órgano partidario provincial.

La resolución también oficializó las listas de consejeros provinciales por rama. En el sector gremial encabeza María Fabiola Mosquera; en la rama de la Mujer lo hace Verónica Magario; y en la Juventud, Aylén Katopodis.

En cuanto a los consejeros por sección electoral, la Primera estará liderada por Alberto Descalzo; la Segunda, por Mauro Poletti; la Tercera, por Fernando Espinoza; la Cuarta, por María Celia Gianini; la Quinta, por Gustavo Barrera; la Sexta, por Federico Susbielles; la Séptima, por Guillermo Santellán; y la Octava, por Julio Alak.

El anexo de la resolución incluye la nómina completa de titulares y suplentes, entre los que figuran dirigentes como Mayra Mendoza, María Fernanda Raverta y Andrés Larroque, consolidando un esquema que integra intendentes, legisladores y referentes territoriales.

Con la oficialización de la lista única a nivel provincial, el kicillofismo asegura el control formal del Consejo Provincial del PJ, mientras en distintos distritos continúan las negociaciones y, en algunos casos, las internas abiertas por las conducciones locales.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

ZONA DE CONFLICTO

Pese a los esfuerzos, el PJ PBA no logró sellar la unidad y habrá internas en 11 distritos

Haciendo caso omiso al acuerdo entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, el PJ bonaerense mantiene disputas en 11 municipios. La Junta Electoral postergó la validación en algunos casos con el objetivo de que la conducción provincial pueda desactivar focos de conflicto antes de marzo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

En plena tensión paritaria, Kicillof oficializa 5% de aumento a jerárquicos y Gabinete

Entre rosca y caja, Iriart habría bajado su lista por Mogotes y el IPS

Confusión por la salud del Indio Solari: versiones cruzadas y desmentidas íntimas

Con reclamos a Milei y Kicillof, docentes bonaerenses van al paro si no hay aumento

Con pedido de adelantar internas, el abadismo y sus aliados buscan romper la parálisis

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET