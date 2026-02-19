Apps
TENSIÓN

Incidentes fuera del Congreso mientras se debate la reforma: hay detenidos y heridos

Nuevamente se producen choques entre grupos de manifestantes y efectivos de fuerzas de seguridad en las calles aledañas al palacio legislativo. En el recinto, los diputados se aprestan a refrendar o a rechazar el proyecto que salió del Senado. Al menos doce personas fueron arrestadas, entre ellas el jubilado apodado “Chaca”.

Una vez más, y tal como ocurriera en la última sesión del Senado en que se dio media sanción al proyecto de reforma laboral enviado por el gobierno de Javier Milei, las calles aledañas al Congreso Nacional son escenario de choques entre manifestantes y efectivos de fuerzas de seguridad, mientras en el interior del palacio legislativo los diputados debaten la iniciativa con vistas a ratificarla o rechazarla.

Las fuerzas de seguridad activaron el camión hidrante luego de que se suscitaran incidentes. Hay corridas y gritos, y se teme que la situación pueda derivar en violencia como en la ocasión anterior cuando el texto se debatió en el Senado.

Algunos manifestantes arrojaron botellas hacia la línea policial, aunque se trataba de botellas vacías, no de bombas Molotov en este caso. (Durante la sesión en el Senado hubo un grupo de personas que participaban de la protesta que arrojaron esos elementos ígneos y que fueron condenados por el gobierno, pero señalados desde el sector en protesta como efectivos encubiertos. Ninguno de ellos fue detenido.) También volaron piedras.

“Marchar en paz es un derecho, la violencia no”, había advertido la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, horas antes de la masiva movilización hacia las inmediaciones del Congreso en protesta por el proyecto de reforma, en simultáneo con el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones gremiales.

La situación tensa se mantuvo durante varias horas. El camión hidrante intervino varias veces y los efectivos arrojaron gases lacrimógenos en forma recurrente hacia los manifestantes, entre quienes había fotógrafos y periodistas cubriendo los acontecimientos. Los manifestantes se replegaron y volvieron a avanzar cada vez. Un grupo de manifestantes logró tirar abajo un sector de las vallas que rodean al Congreso.

Finalmente, los manifestantes fueron dispersados, no sin que antes se produjeran al menos doce detenciones. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional informaron sobre cuatro arrestos, y la Policía de la Ciudad reportó otros ocho.

Uno de los detenidos es el jubilado Carlos Alberto Dawlowfki, conocido como “Chaca”, porque cada miércoles participa de las movilizaciones de los pasivos en protesta por el ajuste del gobierno libertario vistiendo una camiseta del club de sus amores, Chacarita Juniors.


“Brutal represión”
El saldo en heridos

Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informaron que hubo seis heridos durante los incidentes. Son una mujer de 75 años que sufrió una fractura al caer al piso, una mujer de 46 que sufrió convulsiones, una joven de 30 que manifestó una reacción adversa al gas y tres hombres que padecieron excoriaciones y debieron ser atendidos.

Ya por la noche, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) difundió un número mucho más alto de heridos: más de 70, la mayoría durante la desconcentración.

“Al menos 70 personas fueron heridas y ocho detenidas durante la desproporcionada y brutal represión de las fuerzas de seguridad federales que lanzaron agua a presión con camiones hidrantes, gases químicos y disparos con postas de goma contra manifestantes que se movilizaron pacíficamente durante toda la jornada”, expresó la CPM en un comunicado.
 

“El ataque se produjo cuando las grandes columnas habían desconcentrado y sólo quedaban unos pocos manifestantes frente al vallado que cercó el Congreso. Entre las víctimas de la represión se cuentan trabajadores y trabajadoras de prensa, jubilados e integrantes del equipo de monitoreo de la CPM que estaba registrando el despliegue de las fuerzas de seguridad”, enfatizó la Comisión.


Fernando Gray
“Buscan avanzar sobre décadas de lucha”

El intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó de la marcha en protesta por el proyecto de reforma laboral, y publicó en X (antes Twitter) su impresión al respecto.
 

“Mientras en la Cámara de Diputados se debate una reforma laboral que pretende eliminar derechos históricos, estuve presente en la movilización en las inmediaciones del Congreso, acompañando a trabajadoras y trabajadores que no están dispuestos a retroceder”, contó Gray. “El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei intenta presentar como ‘modernización’ lo que en realidad es un claro retroceso. No se trata de actualizar normas para generar más empleo, sino de avanzar sobre conquistas que costaron décadas de lucha, debilitando la protección laboral y profundizando la precarización.”
 

