19 de febrero de 2026
CONGRESO
Hay quórum en Diputados y comienza la sesión por la reforma laboral
El oficialismo logró el número de legisladores necesario para que comience la sesión y se encamina a lograr la sanción definitiva a la normativa
En una jornada marcada por el paro general de la CGT, la tensión se muda al Congreso de la Nación por el tratamiento de la Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Pese a que quitaron el artículo relacionado a las licencias médicas, el oficialismo logró el quorum y se encamina a aprobar la normativa.
En varios puntos del país hay movilizaciones en contra de la reforma. También se le suma la tensión por el cierre de la histórica empresa nacional FATE, que pese a la conciliación obligatoria peligra la continuidad laboral de más de 900 trabajadores.
a zona cercana al Congreso está cerrada para los manifestantes que quieren movilizar, y se espera que si hay incidentes la policía aplique el protocolo antipiquetes.
Además de concentraciones en algunas provincias como Córdoba y Salta, en la Provincia también hay concentraciones. Esta mañana Mar del Plata amaneció atravesada por un paro general con fuerte impacto en los servicios y una nueva movilización en el centro. La medida, convocada a nivel nacional por la Confederación General del Trabajo, tendrá en la ciudad una marcha desde las 16.30 en Plaza Rocha contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Además, sectores de izquierda concentrarán previamente frente al Municipio.
Pasadas las 14 horas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio por comenzada la sesión extraordinaria por la reforma laboral. La misma cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores, en una votación que tuvo 42 votos a favor y 30 en contra.
El oficialismo logró el quorum con 130 diputados presentes. Acto seguido se dio inicio a la sesión. Hay bronca en la oposición porque un puñado de legisladores que entraron a la Cámara por el peronismo le facilitaron al oficialismo el número necesario para comenzar a sesionar. San Juan, Catamarca, Tucumán, Misiones y Santa Cruz son las provincias que le aportaron al oficialismo diputados para lograr el quorum.
En el inicio de la sesión hubo una serie de discusiones por cómo se votará la normativa. La oposición se dirigió enfurecida hacia la posición de Martín Menem para quejarse de que se haya votado a mano alzada el plan de labor mocionado por el oficialismo cuando había legisladores pidiendo la palabra. Finalmente se impuso la postura del gobierno nacional y la votación será por títulos.