Citan a indagatoria a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino y les prohíben salir del país
La medida fue dispuesta por el juez Diego Amarante tras un pedido de ARCA en una investigación por presunta apropiación indebida de más de $19.300 millones correspondientes a aportes retenidos entre 2024 y 2025.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, continúan en la mira de la justicia, ya que fueron convocados a prestar declaración indagatoria y quedaron alcanzados por una prohibición para salir del país en el marco de una causa penal económica que investiga la presunta apropiación indebida de aportes vinculados a retenciones impositivas y de seguridad social.
La resolución fue firmada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien hizo lugar a un planteo presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El expediente analiza el destino de $19.353.546.843,85 que, según la denuncia, habrían sido descontados pero no depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Según lo dispuesto por el magistrado, Tapia deberá presentarse el 5 de marzo, mientras que Toviggino fue citado para el 6. La convocatoria alcanza además a la totalidad de la comisión directiva. También fueron llamados el dirigente Gustavo Lorenzo para el 6 de marzo y, para el 9, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina. Las audiencias se realizarán en el juzgado ubicado en la avenida de los Inmigrantes al 1900, en la Ciudad de Buenos Aires.
En la resolución, el juez advirtió sobre la gravedad de los hechos investigados y la severidad de las penas en expectativa, argumentos que sustentaron la prohibición de salida del país para los imputados.
Hasta el momento, únicamente la AFA y su presidente cuentan con defensa formal en el expediente. El magistrado instó al resto de los involucrados a designar abogados en un plazo de tres días desde la notificación; caso contrario, se les asignará un defensor público oficial.
En paralelo, los representantes legales de la AFA apelaron ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico la decisión que rechazó dictar sobreseimientos basados en una “excepción de falta de acción”, por lo que ese planteo deberá ser revisado por el tribunal de alzada.
La medida judicial se adoptó tras el pedido formulado por la ARCA —organismo conducido por Andrés Vázquez— que había solicitado las indagatorias en el marco de la investigación sobre la presunta retención indebida de aportes por más de $19.300 millones.