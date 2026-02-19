Volver | La Tecla Nacionales 19 de febrero de 2026 AFA

Citan a indagatoria a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino y les prohíben salir del país

La medida fue dispuesta por el juez Diego Amarante tras un pedido de ARCA en una investigación por presunta apropiación indebida de más de $19.300 millones correspondientes a aportes retenidos entre 2024 y 2025.

