19 de febrero de 2026
CONGRESO
Uno por uno, cómo votaron los diputados bonaerenses la reforma laboral
En una jornada marcada por el paro general y el debate en la Cámara baja, la reforma laboral quedó aprobada con 135 votos a favor y 115 votos en contra
Tras varias horas de debate, por la madrugada la reforma laboral que impulsó el gobierno de Javier Milei obtuvo la sanción definitiva por el Congreso de la Nación. En medio del paro general impulsado por la CGT y con algunas movilizaciones importantes en diversos puntos del país, la iniciativa deberá regresar al Senado para aprobar las modificaciones.
Sin abstenciones, la reforma laboral fue aprobada con 135 votos a favor y 115 votos en contra. Además de La Libertad Avanza, dieron el visto bueno legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz- de Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y La Neuquinidad. También hubo apoyo por parte de algunos diputados pertenecientes a Provincias Unidas.
Por su parte, el bloque de Unión por la Patria votó en contra. Hubo muchos cuestionamientos a diputados peronistas que responden a los gobernadores del interior, tanto por dar quórum como por votar a favor de la normativa. Por su parte, también hubo rechazo por parte del Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y algunos legisladores de las provincias del interior.
Ahora la reforma laboral debe regresar a la Cámara de Senadores, ya que se dio de baja el polémico artículo relacionado a las licencias por enfermedades. La semana que viene se espera que el Senado de la Nación trate los cambios en la reforma laboral, la ley penal juvenil y la ley de glaciares.
Uno por uno, así votaron los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires:
A favor:
Pablo Ansaloni (LLA); Karina Banfi (Adelante Buenos Aires); Bertie Benegas Lynch (LLA); Alejandro Carrancio (LLA), Giselle Castelnuovo (LLA); María Florencia de Sensi (PRO); Eduardo Falcone (MID); Sergio Figliuolo (LLA); Alejandro Finocchiaro (PRO); Álvaro García (LLA); María Luisa González (LLA); Gladys Humenuk (LLA); Lilia Leomine (LLA); Johanna Longo (LLA); Lorena Macyszyn (LLA); Guillermo Montenegro (LLA); Miriam Niveyro (LLA); Joaquín Ojeda (LLA); Sebastián Pareja (LLA); Lorena Petrovich (LLA); Karen Reichardt (LLA); Cristian Ritondo (PRO); Javier Sanchez Wrba (PRO); Juliana Santillán (LLA); Santiago Santurio (LLA); Rubén Darío Torres (LLA); Hernán Urien (LLA); Patricia Vásquez (LLA); Andrea Vera (LLA) y Martín Yeza (PRO).
En contra:
Santiago Cafiero (UP); Carlos Castagneto (UP); Nicolás Del Caño (FITU); Romina Del Pla (FITU); Fernanda Díaz (UP); Mónica Frade (UP); Sebastián Galmarini (UP); María Teresa García (UP); Juan Grabois (UP); Ramiro Gutierrez (UP); Pablo Juliano (PU); Máximo Kirchner (UP); Jimena López (UP); Mario Manrique (UP); Juan Marino (UP); Nicolás Massot (EF); Fernanda Miño (UP); Matías Molle (UP); Roxana Monzón (UP); Cecilia Moreau (UP); Hugo Moyano (UP); Marcela Pagano (Co); Sergio Palazzo (UP); Miguel Ángel Pichetto (EF); Horacio Pietragalla (UP); Néstor Pitrola (FITU); Luciana Potenza (UP); Agustina Propato (UP); Marina Salzmann (UP); Sabrina Selva (UP); Vanesa Siley (UP); Julia Strada (UP); Jorge Taiana (UP); Rodolfo Tailhade (UP); Victoria Tolosa Paz (UP); Nicolás Trotta (UP); María Elena Velazquez (UP); Luana Volnovich (UP); Hugo Yasky (UP); y Natalia Zaracho (UP).