19 de febrero de 2026 CONGRESO

Uno por uno, cómo votaron los diputados bonaerenses la reforma laboral

En una jornada marcada por el paro general y el debate en la Cámara baja, la reforma laboral quedó aprobada con 135 votos a favor y 115 votos en contra

