Sobreseyeron a Fernando Espinoza de la causa por abuso sexual en su contra

El intendente de La Matanza finalmente fue sobreseído luego de varios años de litigio judicial. La justicia apartó a Melody Rakauskas como querellante y dictó la falta de acción

