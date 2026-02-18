18 de febrero de 2026
JUDICIALES
Sobreseyeron a Fernando Espinoza de la causa por abuso sexual en su contra
El intendente de La Matanza finalmente fue sobreseído luego de varios años de litigio judicial. La justicia apartó a Melody Rakauskas como querellante y dictó la falta de acción
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 de la Capital Federal sobreseyó al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa por abuso sexual y desobediencia que lo tenía procesado desde hace años. La decisión, firmada por la jueza Inés Cantisani, se basó en la falta de acción tras separar a la denunciante, Melody Jacqueline Rakauskas, de su rol como querellante.
El fallo, al que accedió La Tecla, resuelve declarar la falta de acción en la causa CCC 24074/2021/TO1 y, en consecuencia, sobreseer a Tomás Fernando Espinoza (nombre completo que figura en el expediente) de los cargos por “abuso sexual en concurso real con desobediencia”, en calidad de autor (arts. 45, 55, 119 primer párrafo y 239 del Código Penal). La resolución se dictó sin costas y ordena dejar sin efecto las medidas de custodia y consigna que pesaban sobre el funcionario.
El tribunal apartó primero a Rakauskas del rol de querellante que había asumido oportunamente (arts. 82 y 84 del CPPN), lo que dejó sin impulso acusatorio privado al tramo querellante. Con esa base procesal, se declaró la inexistencia de acción penal y se cerró el expediente sin analizar el fondo de los hechos denunciados.
La causa se originó en una denuncia de la exsecretaria privada de Espinoza, quien lo acusó de abuso sexual simple ocurrido en mayo de 2021 durante una reunión en un departamento, más el delito de desobediencia por supuestamente violar una restricción de acercamiento.
El expediente transitó varias instancias: procesamiento confirmado por la Cámara del Crimen en 2024, rechazo de recursos por la Corte Suprema en octubre de 2025 (que dejó firme el procesamiento), elevación a juicio oral en marzo de 2025 y pedidos de sobreseimiento por parte de fiscales como Mónica Cuñarro (febrero 2025), convalidados en apelación.
Sin embargo, el avance hacia el debate oral se truncó en esta etapa por el problema de representación de la querella: Rakauskas quedó sin patrocinio letrado tras renuncias sucesivas de sus abogados, lo que motivó la separación y el posterior sobreseimiento por falta de acción.
La resolución ordena notificar, registrar, dejar sin efecto las medidas cautelares y comunicar a quien corresponda. El intendente de La Matanza queda así desligado penalmente en esta causa, aunque el fallo no entra al mérito de las acusaciones.