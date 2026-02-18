18 de febrero de 2026
MODO OPOSITOR
Kicillof: "Tenemos un gobierno nacional enfermo, constituido por gente que es basura"
El gobernador bonaerense fue tajante al referirse al cierre de FATE. Lo dijo en un acto de gestión en Navarro, donde anunciaron el cierre de un basural a cielo abierto
El cierre de la planta de FATE en San Fernando generó un gran revuelo, debido a que bajó las persianas una fábrica nacional con más de 80 años de historia. Dejó un saldo de 920 personas despedidas en medio de las tensiones por el debate de la Reforma Laboral, que será tratada durante la jornada de jueves en la Cámara de Diputados.
Pese a que el ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria por 15 días, las tensiones siguen latentes por el cierre de una histórica fábrica. En medio de la recesión económica, el sector privado de la Provincia es uno de los más perjudicados y el gobernador bonaerense Axel Kicillof no dudó en despotricar contra el gobierno nacional por sus políticas.
Durante un acto en Navarro, donde anunciaron el cierre de un basural a cielo abierto, el mandatario fue contundente al referirse al cierre de FATE: “Hoy amanecimos viendo el cierre de una empresa emblemática. Ochenta años tenía FATE. Es un día doloroso para nuestra provincia y nuestro país”.
Allí dijo sin tapujos: “Tenemos un gobierno nacional enfermo, constituido de gente que es basura. Porque cada una de las familias que pierden las fuentes de trabajo, porque cada empresa que cierra es un dolor para nosotros. Y estos chiflados festejan. Estamos en una situación donde algunos todavía no tomaron conciencia sobre las consecuencias que va a tener, sobre lo difícil que va a ser revertirlo”.
La frase que generó mucho revuelo fue dicha durante un acto en Navarro, donde el gobernador inauguró la nueva celda sanitaria de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Navarro, erradicando así el quinto basural a cielo abierto en la provincia desde el inicio de la gestión. Fue junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; y el intendente local, Facundo Diz.
A partir de una inversión de $1.908 millones, se realizó el saneamiento y la construcción de una celda sanitaria para la disposición final de los residuos sólidos urbanos, lo que previene la contaminación del suelo y las napas. Además, se entregó indumentaria, elementos de protección personal y bolsones big bag para los trabajadores del municipio.
En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta es una obra histórica para los vecinos y vecinas de Navarro y para toda la Provincia porque logramos cerrar el quinto basural: la nueva celda significa menos contaminación y mejores condiciones de vida y de trabajo para quienes realizan aquí sus actividades”.
“Las cuestiones ambientales no se resuelven solo desde la conciencia social y la voluntad individual: se necesita de un Estado que realice grandes inversiones como lo estamos haciendo en cada distrito”, sentenció el mandatario durante su discurso.