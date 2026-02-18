18 de febrero de 2026
UNA TREGUA
FATE: dictaron conciliación obligatoria y se abre una instancia de mediación
Desde el ministerio de Trabajo de la Provincia y de Capital Humano de la Nación promovieron esta medida luego del cierre de la histórica fábrica de neumáticos
En San Fernando se vivieron momentos de suma tensión luego de que FATE anuncie el cierre total de su fábrica y así se efectúe el despido de 900 trabajadores, para continuar así con la constante crisis en el sector privado, con principal epicentro en la provincia de Buenos Aires.
La empresa argentina, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial de la localidad de Virreyes. Desde la empresa anunciaron el cierre con un escueto comunicado: “Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.
Ante esta situación, y en medio del debate por la reforma laboral que se tratará mañana en la Cámara de Diputados, tanto Nación como la Provincia de Buenos Aires se movieron rápido para evitar el cierre de la histórica fábrica. El ministerio de Trabajo bonaerense, y de Capital Humano de Nación, anunciaron la conciliación obligatoria y se frenaron de esta manera los más de 900 despidos.
Desde la cartera que conduce Walter Correa emitieron una resolución donde dispusieron “dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el plazo de QUINCE (15) días, de acuerdo con lo establecido en el Artículos 28, 29 y concordantes de la Ley 10.149 retrotrayendo las acciones al inicio del conflicto”.
A su vez, también intimaron “a la asociación sindical y por su intermedio, a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto, durante el período indicado en el Artículo anterior, toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar”.
Por su parte, desde el gobierno nacional tampoco se quedaron de brazos cruzados y también anunciaron la conciliación obligatoria. Desde el ministerio de Capital Humano también emitieron un comunicado por redes sociales donde sentenciaron: “El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNNA) por el término de quince (15) días, conforme a la normativa vigente”.
También argumentaron que “durante dicho plazo, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales, mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el Ministerio”.
“Previo al dictado de la conciliación obligatoria, la Secretaría de Trabajo ha llevado adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo entre la empresa y la representación sindical y preservar la actividad y el empleo”, asegruaron.