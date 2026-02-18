FATE: dictaron conciliación obligatoria y se abre una instancia de mediación

RESTRICCIONES

Policía Adicional: la Provincia endurece reglas en medio de un descontento creciente El Gobierno bonaerense modificó el régimen de Policía Adicional (POLAD) y restringió su prestación durante licencias. En paralelo, crecen las protestas por salarios y horas extra, mientras Seguridad admite que los ingresos “no alcanzan” y que muchos agentes deben buscar otros trabajos.